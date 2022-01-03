Рецепти українських страв на Святвечір – серед них гуцульська варя

Це пісний борщ із грибними вушками, тушкована квашена капуста з білою квасолею і грибами та гуцульська страва варя з буряка з додаванням пряних маринованих слив

Українські пісні страви на Різдво / Фото: Колаж: Сьогодні

Тиха сімейна вечеря на Святвечір – це 12 традиційних страв. Якщо про пісний борщ із грибними вушками знають усі, то гуцульська варя – страва маловідома.

Про варю написав етнограф Володимир Шухевич у чотиритомнику "Гуцульщина" у 1899 році, рецепт опублікований на сторінці yizhakultura.

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Капуста від picantecooking готується разом з печерицями, можна взяти трохи білих сушених.

Борщ від foodfitmari подається з грибними вушками, їм теж потрібні сушені гриби.

Пісний борщ із грибними вушками

Пісний борщ з грибними вушками / Фото: instagram.com/foodfitmari/

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Інгредієнти:

3 шт. буряк;

1 шт. морква, корінь петрушки;

2 шт. цибуля;

грибний відвар та вода;

2 ст. л. яблучного оцту;

1 ч. л. цукру;

сіль, чорний мелений перець;

олія.

Для вушок:

50 г сушених грибів;

1 цибулина;

300 г борошна;

олія;

спеції.

Як приготувати:

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Для вушок гриби замочити вночі водою. Відварити до готовності. Відвар зцідити, він знадобиться для борщу. Гриби подрібнити у блендері. Підсмажити дрібно нарізану цибулю до світлого кольору, додати гриби та ще кілька хвилин протушкувати до випаровування зайвої рідини, додати спецій. Для тіста борошно додати частинами окріп, 1 ч. л. олії та замісити тісто. Накрити плівкою та дати постояти 30 хвилин. Розкочати тісто в пласт і зробити маленькою склянкою кружальця (діаметр 4 см). Розкласти начинку та зліпити краї. Довести підсолену воду до кипіння, відварити вушка. Буряк відварити або запекти в духовці. Потерти на великій тертці. До грибного відвару долити воду, щоби було 3 л і довести до кипіння. Моркву та корінь петрушки нарізати часточками, одну цибулину розрізати навпіл і додати у воду. Варити до готовності приблизно 15-20 хвилин. Прибрати цибулю та корінь петрушки. Додати натертий буряк, оцет, цукор, сіль, чорний мелений перець і дати ще раз закипіти. Для засмаження обсмажити дрібно нарізану цибулину до золотавого кольору та додати до борщу. Вимкнути вогонь та зняти з плити.

Варя

Варя з буряка, капусти та квасолі / Фото: instagram.com/yizhakultura

Інгредієнти:

300 г буряків;

по 100 г сливи пряної маринованої, білої квасолі;

50 г квашеної капусти, хрумкої;

25 г домашньої соняшникової олії;

5 г гірчиці.

Як приготувати:

Залити квасолю на ніч водою, злити воду та варити близько 30 хвилин. Буряк запекти в духовці 50-60 хвилин за 200 градусів. Очистити та порізати ромбиками. Зварену та охолоджену квасолю змішати з квашеною капустою, подрібненою маринованою сливою та буряком. Олію та гірчицю ретельно розмішати до однорідного стану та заправити варю.

Квашена капуста з білою квасолею

Квашена капуста з білою квасолею / Фото: instagram.com/picantecooking

Інгредієнти:

200 г білої сухої квасолі;

800 г квашеної капусти;

2 ст. л. цукру;

1 велика цибулина, почистити, нарізати кубиками;

400 г печериць, крупно порізати;

30 г білих сушених грибів, подрібнити;

500 мл овочевого бульйону або води;

олія для смаження

сіль та чорний перець – за смаком

Як приготувати: