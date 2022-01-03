Рецепты украинских блюд на Святвечер – среди них гуцульская варя

Тихий семейный ужин на Святой вечер – это 12 традиционных блюд. Если о постном борще с грибными ушками знают все, то гуцульская варя – блюдо малоизвестное.
О варе написал этнограф Владимир Шухевич в четырехтомнике "Гуцульщина" в 1899 году, рецепт опубликован на странице yizhakultura.
Капуста от picantecooking готовится вместе с шампиньонами, можно взять немного белых сушеных.
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Борщ от foodfitmari подается с грибными ушками, для них тоже нужны сушеные грибы.
Постный борщ с грибными ушками
Ингредиенты:
- 3 шт. свекла;
- по 1 шт. морковь, корень петрушки;
- 2 шт. лук;
- грибной отвар и вода;
- 2 ст. л. яблочного уксуса;
- 1 ч. л. сахара;
- соль, черный молотый перец;
- масло растительное.
Для ушек:
- 50 г сушеных грибов;
- 1 луковица;
- 300 г муки;
- масло растительное;
- специи.
Как приготовить:
- Для ушек грибы замочить ночью водой. Отварить до готовности. Отвар сцедить, он понадобится для борща.
- Грибы измельчить в блендере. Поджарить мелко нарезанный лук до светлого цвета, добавить грибы и еще несколько минут протушить до испарения лишней жидкости, добавить специй.
- Для теста к муке добавить частями кипяток, 1 ч. л. масла и замесить тесто. Накрыть пленкой и дать постоять 30 минут.
- Раскатать тесто в пласт и сделать маленьким стаканом кружочки (диаметр 4 см). Разложить начинку и слепить края.
- Довести подсоленную воду до кипения, отварить ушки.
- Свеклу отварить или запечь в духовке. Потереть на крупной терке.
- К грибному отвару долить воду, чтобы было 3 л, и довести до кипения.
- Морковь и корень петрушки порезать дольками, одну луковицу разрезать пополам и добавить в воду. Варить до готовности примерно 15-20 минут. Убрать лук и корень петрушки.
- Добавить натертую свеклу, уксус, сахар, соль, черный молотый перец и дать еще раз закипеть.
- Для зажарки обжарить мелко нарезанную луковицу до золотистого цвета и добавить к борщу. Выключить огонь и снять с плиты.
Варя
Ингредиенты:
- 300 г свеклы;
- по 100 г сливы пряной маринованной, белой фасоли;
- 50 г квашеной капусты, хрустящей;
- 25 г душистого домашнего подсолнечного масла;
- 5 г горчицы.
Как приготовить:
- Залить фасоль на ночь водой, слить воду и варить около 30 минут.
- Свеклу запечь в духовке 50-60 минут при 200 градусах. Очистить и порезать ромбиками.
- Сваренную и охлажденную фасоль смешать с квашеной капустой, измельченной маринованной сливой и свеклой.
- Масло и горчицу тщательно размешать до однородного состояния и заправить варю.
Квашеная капуста с белой фасолью
Ингредиенты:
- 200 г белой сухой фасоли;
- 800 г квашеной капусты;
- 2 ст. л. сахара;
- 1 большая луковица, почистить, порезать кубиками;
- 400 г шампиньонов, крупно порезать;
- 30 г белых сушеных грибов, измельчить;
- 500 мл овощного бульона или воды;
- масло для жарки
- соль и черный перец – по вкусу
Как приготовить:
- Фасоль поместить в глубокую миску. Залить доверху водой и оставить на 8-12 часов набухать.
- В день приготовления фасоль отцедить, поместить в сотейник, залить доверху водой, поставить на маленький огонь и варить 1-1,5 часа до мягкости фасоли.
- В большой сковороде с толстым дном, на среднем огне, разогреть 2-3 ст. л. растительного масла. Капусту отцедить и выложить в сковороду. Добавить сахар и тушить, помешивая, около 40 минут, пока капуста хорошо смягчится и уменьшится в объеме.
- Сушеные грибы поместить в небольшой сотейник, влить 500 мл бульона или воды и довести до кипения. Снять с огня.
- Когда фасоль сварена, а капуста почти готова, в глубокой сковороде или в кастрюле разогреть 3-4 ст. л. растительного масла. Добавить лук и тушить, на среднем огне, помешивая, пока лук не смягчится. Добавить шампиньоны, посолить и тушить, помешивая, пока грибы не уменьшатся в объеме.
- Переложить в шампиньоны с луком капусту и отцеженную фасоль. Хорошо вымешать и тушить все 10 минут, пока все хорошо прогреется.
- Влить грибной отвар вместе с грибами, посолить все по вкусу. Хорошо перемешать и тушить на маленьком огне, пока не выпарится практически вся жидкость, примерно 15-20 минут.
- Приправить черным перцем.