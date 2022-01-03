Рецепты украинских блюд на Святвечер – среди них гуцульская варя

Это постный борщ с грибными ушками, тушеная квашеная капуста с белой фасолью и грибами и гуцульское блюдо варя из свеклы с добавлением пряных маринованных слив

Украинские постные блюда на Рождество / Фото: Коллаж: Сегодня

Тихий семейный ужин на Святой вечер – это 12 традиционных блюд. Если о постном борще с грибными ушками знают все, то гуцульская варя – блюдо малоизвестное.

О варе написал этнограф Владимир Шухевич в четырехтомнике "Гуцульщина" в 1899 году, рецепт опубликован на странице yizhakultura.

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Капуста от picantecooking готовится вместе с шампиньонами, можно взять немного белых сушеных.

Борщ от foodfitmari подается с грибными ушками, для них тоже нужны сушеные грибы.

Постный борщ с грибными ушками

Постный борщ с грибными ушками / Фото: instagram.com/foodfitmari/

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Ингредиенты:

3 шт. свекла;

по 1 шт. морковь, корень петрушки;

2 шт. лук;

грибной отвар и вода;

2 ст. л. яблочного уксуса;

1 ч. л. сахара;

соль, черный молотый перец;

масло растительное.

Для ушек:

50 г сушеных грибов;

1 луковица;

300 г муки;

масло растительное;

специи.

Как приготовить:

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Для ушек грибы замочить ночью водой. Отварить до готовности. Отвар сцедить, он понадобится для борща. Грибы измельчить в блендере. Поджарить мелко нарезанный лук до светлого цвета, добавить грибы и еще несколько минут протушить до испарения лишней жидкости, добавить специй. Для теста к муке добавить частями кипяток, 1 ч. л. масла и замесить тесто. Накрыть пленкой и дать постоять 30 минут. Раскатать тесто в пласт и сделать маленьким стаканом кружочки (диаметр 4 см). Разложить начинку и слепить края. Довести подсоленную воду до кипения, отварить ушки. Свеклу отварить или запечь в духовке. Потереть на крупной терке. К грибному отвару долить воду, чтобы было 3 л, и довести до кипения. Морковь и корень петрушки порезать дольками, одну луковицу разрезать пополам и добавить в воду. Варить до готовности примерно 15-20 минут. Убрать лук и корень петрушки. Добавить натертую свеклу, уксус, сахар, соль, черный молотый перец и дать еще раз закипеть. Для зажарки обжарить мелко нарезанную луковицу до золотистого цвета и добавить к борщу. Выключить огонь и снять с плиты.

Варя

Варя из свеклы, капусты и фасоли / Фото: instagram.com/yizhakultura

Ингредиенты:

300 г свеклы;

по 100 г сливы пряной маринованной, белой фасоли;

50 г квашеной капусты, хрустящей;

25 г душистого домашнего подсолнечного масла;

5 г горчицы.

Как приготовить:

Залить фасоль на ночь водой, слить воду и варить около 30 минут. Свеклу запечь в духовке 50-60 минут при 200 градусах. Очистить и порезать ромбиками. Сваренную и охлажденную фасоль смешать с квашеной капустой, измельченной маринованной сливой и свеклой. Масло и горчицу тщательно размешать до однородного состояния и заправить варю.

Квашеная капуста с белой фасолью

Квашеная капуста с белой фасолью / Фото: instagram.com/picantecooking

Ингредиенты:

200 г белой сухой фасоли;

800 г квашеной капусты;

2 ст. л. сахара;

1 большая луковица, почистить, порезать кубиками;

400 г шампиньонов, крупно порезать;

30 г белых сушеных грибов, измельчить;

500 мл овощного бульона или воды;

масло для жарки

соль и черный перец – по вкусу

Как приготовить: