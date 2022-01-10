Варенуха – готується в глиняному горщику і зігріває краще за глінтвейн

Отже, не глінтвейном єдиним. Його, з білого або червоного вина, багатьма було випито чимало.
А ось про варенуху добре відомо тим, хто уважно читав "Енеїду", там цьому напою приділяється особлива увага.
Колись варенуху робили на горілці, з додаванням узвару, корінців та меду.
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Готували її у печі у глиняному посуді, яка щільно закривалася, а кришку обмазували сирим тістом, щоб не розгубилися аромати.
У рецепті від yizhakultura корінці замінюються звичнішими для нас корицею та гвоздикою, також рекомендують додати кардамон та імбир за смаком.
Варенуха
Інгредієнти:
- 3 л води;
- 600 г сушених яблук, груш, слив, вишні;
- 3 палички кориці;
- 10 зірочок гвоздики;
- 10 горошин духмяного перцю;
- шкірка сушеного лимона або апельсина;
- мед – за смаком.
Як приготувати:
- Довести до кипіння сушені фрукти та ягоди з водою, залишити на 30 хвилин. Додати всі інгредієнти, перелити у глиняний посуд.
- Відправити та поставити в духовку на кілька годин за низької температури. Варенуха не має кипіти.
- Закутати горщик у рушник і дати постояти, щоб напій наситився спеціями.
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