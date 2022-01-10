Варенуха – готується в глиняному горщику і зігріває краще за глінтвейн

Кілька століть тому варенуху готували на горілці, цей рецепт без алкоголю. Особливість – томлення готового напою в глиняному горщику в духовці

Рецепт української варенухи / Фото: instagram.com/yizhakultura

Отже, не глінтвейном єдиним. Його, з білого або червоного вина, багатьма було випито чимало.

А ось про варенуху добре відомо тим, хто уважно читав "Енеїду", там цьому напою приділяється особлива увага.

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Колись варенуху робили на горілці, з додаванням узвару, корінців та меду.

Готували її у печі у глиняному посуді, яка щільно закривалася, а кришку обмазували сирим тістом, щоб не розгубилися аромати.

У рецепті від yizhakultura корінці замінюються звичнішими для нас корицею та гвоздикою, також рекомендують додати кардамон та імбир за смаком.

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Варенуха

Інгредієнти:

3 л води;

600 г сушених яблук, груш, слив, вишні;

3 палички кориці;

10 зірочок гвоздики;

10 горошин духмяного перцю;

шкірка сушеного лимона або апельсина;

мед – за смаком.

Як приготувати: