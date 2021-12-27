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Білий глінтвейн з апельсинами – рецепт для тих, кому треба швидко зігрітися

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
27 грудня, 12:32
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Серед спецій у цьому глінтвейні – кориця та гвоздика. Якщо є свої переваги в цьому плані, то можна використовувати їх. На 750 мл вина потрібний один апельсин
Білий глінтвейн з апельсинами
Білий глінтвейн з апельсинами / Фото: instagram.com/maxon_kr/

Глінтвейн – це не тільки вуличний напій, він може потрапити і в карту святкових напоїв на Новий рік та створити атмосферу в будні.

Якщо плануєте затишний домашній вечір, глінтвейн на білому вині з апельсинами може стати чудовим доповненням.

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Рецепт взято зі сторінки maxon_kr.

Білий глінтвейн з апельсинами

Інгредієнти:

  • Біле сухе вино – 750 мл
  • Цукор – 100 г
  • Вода – 1/2 склянки
  • Палички кориці, апельсин – по 1 шт.
  • Гвоздика – 3 шт.

Як приготувати:⠀

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  1. У каструлі з'єднати воду з прянощами та цукром, додати часточки апельсина і поставити на помірний вогонь.
  2. Помішуючи, довести суміш до кипіння та процідити.
  3. Змішати вино з апельсиновим сиропом та розігріти на помірному вогні, не доводячи до кипіння.

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