Чай з фейхоа – як приготувати сезонний напій, що бадьорить і зігріває

Для кожного фейхоа свої. У тому сенсі, що кожен відчуває у них свій особистий смак: ківі, полуниця та навіть цитрусові відтінки.
У будь-якому разі це максимально корисні ягоди, які рекомендовані всім, хто хоче підтримати роботу серця.
Тож цей чай потрібно пити вдома, брати із собою на роботу чи прогулянку. До речі, фейхоа, крім іншого, добре справляються з роллю начинки в пісочному пирозі.
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Фудблогерка foodmarina замість звичайного чаю рекомендує використовувати нейтральний трав'яний.
Чай з фейхоа
Інгредієнти на 1 літр:
- 1 літр окропу;
- 2 ч. л. чаю;
- 2 шт. фейхоа.
Як приготувати:
- У чайник насипати чай, нарізати фейхоа кружальцями і залити окропом.
- Дати настоятись 10 хвилин.
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