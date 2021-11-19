Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Анатомія "Вагнергейту" Чорноморець - Динамо: онлайн Чорноморець - Динамо: онлайн 💸 Тисяча Зеленського 💡 Велике оновлення мереж

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Чай з фейхоа – як приготувати сезонний напій, що бадьорить і зігріває

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
19 листопада, 14:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Бажано, щоб чай, до якого додадуться фейхоа, був з неяскраво вираженими смаковими відтінками. Настоювати напій з цими ягодами треба не більше 10 хвилин
Чай з фейхоа
Чай з фейхоа / Фото: instagram.com/_foodmarina_

Для кожного фейхоа свої. У тому сенсі, що кожен відчуває у них свій особистий смак: ківі, полуниця та навіть цитрусові відтінки.

У будь-якому разі це максимально корисні ягоди, які рекомендовані всім, хто хоче підтримати роботу серця.

Реклама

Тож цей чай потрібно пити вдома, брати із собою на роботу чи прогулянку. До речі, фейхоа, крім іншого, добре справляються з роллю начинки в пісочному пирозі.

Фудблогерка foodmarina замість звичайного чаю рекомендує використовувати нейтральний трав'яний.

Чай з фейхоа

Інгредієнти на 1 літр:

Реклама
  • 1 літр окропу;
  • 2 ч. л. чаю;
  • 2 шт. фейхоа.

Як приготувати:

  1. У чайник насипати чай, нарізати фейхоа кружальцями і залити окропом.
  2. Дати настоятись 10 хвилин.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш французьку кухню?
Де кращі круасани у Києві
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти