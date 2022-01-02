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Рецепти глінтвейну з червоного та білого вина для приємної прогулянки

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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2 січня, 12:30
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Якщо у вас є величезний досвід приготування напою, то кількість спецій з варіянтів нижче можна міняти. Гвоздика, кориця та мускатний горіх потрібні обов'язково
Рецепти глінтвейну з білого та червоного вина
Рецепти глінтвейну з білого та червоного вина / Фото: Колаж: Сьогодні

Попереду ще один вихідний, за столом сидіти вже не дуже хочеться – настав час вибиратися на вулицю з глінтвейном разом. Цей найзимовіший напій зігріє та поліпшить настрій.

Рецептів його багато, глінтвейн навіть готують на основі кави та чаю.

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Пропонуємо два класичні варіянти на основі білого та червоного вина.

Для глінтвейну за рецептом pekyshka.m пропонується спочатку приготувати сироп з невеликою кількістю вина, а потім вилити його решту.

У білий глінтвейн від la_moldova рекомендується додати 1 столову ложку міцного алкоголю.

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Глінтвейн з білого вина

Інгредієнти:

  • 1 пляшка сухого білого вина;
  • 100 г води;
  • 6-8 шматочків цукру;
  • 5 бутонів гвоздики;
  • 2 палички кориці;
  • по половині апельсина, яблука;
  • 1 ст. л. міцного алкоголю.

Як приготувати:⠀

  1. Воду з цукром та спеціями довести до кипіння. Апельсин і яблуко нарізати тонкими кружальцями. Додати у киплячу воду, варити 1 хвилину.
  2. Додати вино, довести до кипіння, але не кип'ятити. ⠀
  3. Можна додати ложку коньяку або рома. Зняти з вогню, накрити кришкою, дати настоятися 20 хвилин.

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Глінтвейн з червоного вина

Інгредієнти:

  • 2 пляшки червоного сухого вина;
  • 2 мандарини;
  • по 1 лимон, лайм;
  • 200 г цукрової пудри;
  • 6 шт. гвоздики;
  • 1 паличка кориці;
  • 3 лаврове листя;
  • 1 цілий мускатний горіх;
  • 1 стручок ванілі;
  • 2 зірочки бадьяна.

Як приготувати:

  1. Зрізати більшу частину шкірки з мандарина, лимона та лайма.
  2. Помістити цукрову пудру, сік мандарина та шкірку у велику каструлю, увімкнути середній вогонь.
  3. Додати гвоздику, корицю, лаврове листя, мускатний горіх. Розрізати стручок ванілі навпіл, дістати серцевину і додати в каструлю. Влити вино так, щоб воно лише покрило цукор та прянощі.
  4. Помішувати, доки цукор повністю не розчиниться у вині. Довести до кипіння, готувати 4-5 хвилин, доки не утвориться сироп.
  5. Щойно сироп буде готовий, потрібно зменшити температуру, додати бадьян та інше. Обережно підігрівати вино впродовж 5 хвилин.

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Ірина Маслова
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