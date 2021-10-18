Шафранове лате з куркумою – як приготувати найвишуканіший напій осені

Забудьте про куркуму, беріть шафран – з таким закликом звертаються до нас усі, хто відкрив для себе цей напій. Але куркуму, хоч і трохи, теж варто додати – адже вона надає лате надзвичайно золотавого кольору.
Тонка солодкість шафрану, вершковий смак молока і терпкість еспресо – так описують смак цього модного лате. Може відлякати сам шафран, вірніше, його вартість. Але його потрібно зовсім небагато на склянку, тому насолоджуватися напоєм можна довго.
І останнє: шафран заспокійливо діє на нервову систему і зміцнює серце. Тож якщо шукаєте щось нове до списку улюблених напоїв на основі кави, шафранове лате радять десятки тисяч поціновувачів.
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Шафранове лате
Інгредієнти:
- 150 мл молока;
- 1 ч. л. куркуми;
- 7-8 ниток шафрану;
- 50 мл еспресо;
- підсолоджувач – за смаком.
Як приготувати:
- У маленькій каструлі нагрійте молоко і шафран на середньому або повільному вогні, доки молоко не почне пузиритися по краях, 3-5 хвилин. Зніміть з вогню, додайте куркуму і збийте до густоти і піни.
- Зваріть еспресо і вилийте в склянку. Додайте шафранове молоко і подавайте.