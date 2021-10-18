Шафранове лате з куркумою – як приготувати найвишуканіший напій осені

Його можна приготувати на основі звичайного молока, а можна зробити вегетаріянським – з кокосовим або мигдальним. Шафран краще не подрібнювати, а класти цілими нитками, так гарніше

Шафранове лате / Фото: instagram.com/mercado_sagrado/

Забудьте про куркуму, беріть шафран – з таким закликом звертаються до нас усі, хто відкрив для себе цей напій. Але куркуму, хоч і трохи, теж варто додати – адже вона надає лате надзвичайно золотавого кольору.

Тонка солодкість шафрану, вершковий смак молока і терпкість еспресо – так описують смак цього модного лате. Може відлякати сам шафран, вірніше, його вартість. Але його потрібно зовсім небагато на склянку, тому насолоджуватися напоєм можна довго.

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І останнє: шафран заспокійливо діє на нервову систему і зміцнює серце. Тож якщо шукаєте щось нове до списку улюблених напоїв на основі кави, шафранове лате радять десятки тисяч поціновувачів.

Шафранове лате

Інгредієнти:

150 мл молока;

1 ч. л. куркуми;

7-8 ниток шафрану;

50 мл еспресо;

підсолоджувач – за смаком.

Як приготувати:

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