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Як приготувати шпундру – автентичну українську страву з м'яса та буряків

Ірина Маслова
26 грудня, 12:31
Ідеально, якщо з буряком є і буряковий квас. М'ясо виходить неймовірного кольору та дуже соковитим. У рецепті використовуються ребра, свинина теж допускається

Рецепт шпундри обов'язковий до приготування, якщо вважаєте себе любителем всього, де є буряк.

Про неї, соковиту і наваристу, згадував Котляревський у своїй "Енеїді". Зрозуміло, що ця страва існувала задовго до написання поеми.

Шпундра – рецепт української страви / Фото: instagram.com/oleksandr_horchakov/

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У справді автентичному рецепті свинина тушкується в буряковому квасі. Якщо хочеться наблизитись, то потрібно його приготувати.

Натерти буряк, додати цукор, житній хліб. Потім залити водою та потримати кілька днів у теплому місці.

А поки що відомі фудблогери та професіонали пропонують трохи спрощені варіянти шпундри.

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Рецепт взято зі сторінки oleksandr_horchakovучасника Майстер-шефа. Олександр, у свою чергу, надихнувся Євгеном Клопотенком та його знаннями в мистецтві приготування шпундри.

Шпундра

Інгредієнти:

  • Ребра – 500 г
  • Буряк – 2-3 шт. невеликих
  • Цибуля – 1 шт. великий
  • Вершкове масло – 40 г
  • Борошно пшеничне – 2 ст. л.
  • Яблучний оцет – 3 ст. л
  • Гірчиця – 1 ст. л
  • Часник – 2-3 зуб.
  • Сіль, перець – за смаком

Як приготувати:

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  1. Реберця зачистити, помити, натерти сіллю, чорним перцем і гірчицею і викласти на деко.
  2. Буряк добре помити, якщо великий – розрізати навпіл і покласти до м'яса, розрізом вгору. Поставити у духовку на 40-50 хвилин за 180 градусів.
  3. Ребра прибрати, а буряки залишити в духовці ще на 15-20 хвилин.
  4. Ребра нарізати або зняти м'ясо з кістки.
  5. Буряк почистити від шкірки та нарізати півкільцями. Покласти в сотейник, додати 3 ст. л. яблучного оцту і залити водою, щоби буряк був повністю покритий. Залишити на годину маринуватися.
  6. Нарізати дрібно цибулю і обсмажити на вершковому маслі впродовж декількох хвилин, додати реберця, маринований буряк і маринад.
  7. Тушкувати 10 хвилин, додати сіль за смаком, 2-3 зубки часнику (подрібненого).
  8. Щоб соус загустів, до 100 мл холодної води додати 2 ст. л. борошна і добре розмішати. Через сито влити в шпундру, швидко розмішати, довести до кипіння, забрати з вогню.
  9. Викласти на тарілку разом зі сметаною та хроном, прикрасити петрушкою або кінзою.