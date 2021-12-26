Як приготувати шпундру – автентичну українську страву з м'яса та буряків

Рецепт шпундри обов'язковий до приготування, якщо вважаєте себе любителем всього, де є буряк.
Про неї, соковиту і наваристу, згадував Котляревський у своїй "Енеїді". Зрозуміло, що ця страва існувала задовго до написання поеми.
Шпундра – рецепт української страви / Фото: instagram.com/oleksandr_horchakov/
У справді автентичному рецепті свинина тушкується в буряковому квасі. Якщо хочеться наблизитись, то потрібно його приготувати.
Натерти буряк, додати цукор, житній хліб. Потім залити водою та потримати кілька днів у теплому місці.
А поки що відомі фудблогери та професіонали пропонують трохи спрощені варіянти шпундри.
Рецепт взято зі сторінки oleksandr_horchakovучасника Майстер-шефа. Олександр, у свою чергу, надихнувся Євгеном Клопотенком та його знаннями в мистецтві приготування шпундри.
Шпундра
Інгредієнти:
- Ребра – 500 г
- Буряк – 2-3 шт. невеликих
- Цибуля – 1 шт. великий
- Вершкове масло – 40 г
- Борошно пшеничне – 2 ст. л.
- Яблучний оцет – 3 ст. л
- Гірчиця – 1 ст. л
- Часник – 2-3 зуб.
- Сіль, перець – за смаком
Як приготувати:
- Реберця зачистити, помити, натерти сіллю, чорним перцем і гірчицею і викласти на деко.
- Буряк добре помити, якщо великий – розрізати навпіл і покласти до м'яса, розрізом вгору. Поставити у духовку на 40-50 хвилин за 180 градусів.
- Ребра прибрати, а буряки залишити в духовці ще на 15-20 хвилин.
- Ребра нарізати або зняти м'ясо з кістки.
- Буряк почистити від шкірки та нарізати півкільцями. Покласти в сотейник, додати 3 ст. л. яблучного оцту і залити водою, щоби буряк був повністю покритий. Залишити на годину маринуватися.
- Нарізати дрібно цибулю і обсмажити на вершковому маслі впродовж декількох хвилин, додати реберця, маринований буряк і маринад.
- Тушкувати 10 хвилин, додати сіль за смаком, 2-3 зубки часнику (подрібненого).
- Щоб соус загустів, до 100 мл холодної води додати 2 ст. л. борошна і добре розмішати. Через сито влити в шпундру, швидко розмішати, довести до кипіння, забрати з вогню.
- Викласти на тарілку разом зі сметаною та хроном, прикрасити петрушкою або кінзою.