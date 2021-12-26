Як приготувати шпундру – автентичну українську страву з м'яса та буряків

Рецепт шпундри обов'язковий до приготування, якщо вважаєте себе любителем всього, де є буряк.

Про неї, соковиту і наваристу, згадував Котляревський у своїй "Енеїді". Зрозуміло, що ця страва існувала задовго до написання поеми.

Шпундра – рецепт української страви / Фото: instagram.com/oleksandr_horchakov/

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У справді автентичному рецепті свинина тушкується в буряковому квасі. Якщо хочеться наблизитись, то потрібно його приготувати.

Натерти буряк, додати цукор, житній хліб. Потім залити водою та потримати кілька днів у теплому місці.

А поки що відомі фудблогери та професіонали пропонують трохи спрощені варіянти шпундри.

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Рецепт взято зі сторінки oleksandr_horchakovучасника Майстер-шефа. Олександр, у свою чергу, надихнувся Євгеном Клопотенком та його знаннями в мистецтві приготування шпундри.

Шпундра

Інгредієнти:

Ребра – 500 г

Буряк – 2-3 шт. невеликих

Цибуля – 1 шт. великий

Вершкове масло – 40 г

Борошно пшеничне – 2 ст. л.

Яблучний оцет – 3 ст. л

Гірчиця – 1 ст. л

Часник – 2-3 зуб.

Сіль, перець – за смаком

Як приготувати:

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