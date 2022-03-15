Як зробити домашню локшину та поповнити запаси макаронних виробів

Недорого та швидко в домашніх умовах можна зробити все, що зараз важко знайти у магазинах.
Якщо є молоко та оцет, приготуйте сир, якщо не хочеться витрачати гроші на макарони або локшину, це все можна зробити на своїй кухні.
Домашня локшина / Фото: Инстаграм
Авторка цієї локшини abdrafigova_guzel радить додати трохи кип'яченої води, якщо під час замісу тісто розвалюватиметься.
Домашня локшина
Домашня локшина / Фото: Инстаграм
Інгредієнти:
- борошно – 300 г;
- яйця – 3 шт.;
- сіль – 1 ч. л.
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Як приготувати:
- Яйця трохи збити із сіллю.
- У просіяному борошні зробити поглиблення та ввести яєчну масу. Вимісити до однорідного стану.
- Тісто розкачати в тонкий пласт, скласти в кілька шарів, рясно пересипаних борошном.
- Загорнути у плівку та прибрати в холодильник на 40-60 хвилин.
- Нарізати локшину та висушити на папері.