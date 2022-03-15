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Как сделать домашнюю лапшу и пополнить запасы макаронных изделий

Ирина Маслова
15 марта, 10:24
Форма лапши может быть любая, но перед тем, как вы начнете ее нарезать, тесто должно побыть в холодильнике минимум 40 минут

Недорого и быстро в домашних условиях можно сделать все, что сейчас сложно найти в магазинах.

Если есть молоко и уксус, приготовьте сыр, если не хочется тратить деньги на макароны или вермишель, это все можно сделать на своей кухне.

Домашняя лапша / Фото: Инстаграм

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Автор этой лапши abdrafigova_guzel советует добавить немного кипяченой воды, если во время замеса тесто будет разваливаться.

Домашняя лапша

Домашняя лапша / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

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  • мука – 300 г;
  • яйца – 3 шт.;
  • соль – 1 ч. л.

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Как приготовить:

  1. Яйца слегка взбить с солью.
  2. В просеянной муке сделать углубление и ввести яичную массу. Вымесить до однородного состояния.
  3. Тесто раскатать в тонкий пласт, сложить в несколько слоев, обильно пересыпанных мукой.
  4. Завернуть в пленку и убрать в холодильник на 40-60 минут.
  5. Нарезать лапшу и высушить на бумаге.