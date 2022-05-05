Як зберегти зелень у холодильнику до двох місяців і повернути їй свіжість

Знання простих правил зберігання продуктів допомагає не лише продовжити їхню свіжість, а й заощаджувати гроші. Про те, як можна зберігати яйця, коли немає електрики, ми докладно розповідали.

Дуже актуальна цього періоду зелень дедалі частіше з'являється в наших холодильниках. На жаль, якщо не використати її одразу ж, вона швидко в'яне.

Як зберігати зелень у холодильнику / Фото: freepik.com

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Нижче – перевірені лайфхаки, які допоможуть зберегти зелены свіжість. Який би спосіб ви не вибрали, під час зберігання обов'язково перевіряйте стан кропу, цибулі, петрушки та іншої зелені.

Як швидко повернути зелені свіжість

Зелень можна зберігати у склянці з невеликою кількістю води / Фото: Pixabay

Потрібна склянка з водою та пакет. Для початку помийте пучок зелені. Обсушувати її не потрібно. Коріння обріжте, приблизно на п'ять міліметрів.

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Верхівку пучка накрийте пакетом, а сам пучок поставте в склянку з водою. Важливо, щоб води було небагато.

Склянку із зеленню можна ставити в холодильник. Таким чином можна зберігати петрушку та кріп до одного місяця. За цей час оновлюйте зрізи та перевіряйте стан зелені.

Ще може допомогти контрастний душ. Якщо ви помітили, що зелень в'яне, буквально на п'ять секунд опустіть її в гарячу воду й одразу помістіть під струмінь холодної води.

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Лід. Цей метод збереження зелені більше підходить для салату. Візьміть кубики льоду, викладіть у ємність, додайте трохи води та викладіть салат. Нехай він побуде там 15-20 хвилин. Після цього можна використовувати за призначенням.

Харчова плівка та фольга. Коли принесете зелень, куплену в магазині плівці, її потрібно перекласти в харчову плівку або фольгу.

Як просто зберігати цвітну капусту в холодильнику – читайте у цьому матеріялі.