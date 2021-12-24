Як варити глінтвейн вдома: найкращі спеції до нього та рецепт із сухим вином

І так, глінтвейн може бути серед напоїв на Новий рік, якщо захочеться вийти на вулицю і трохи прогулятися.
В іншому правила відомі всім – дуже дешеве вино купувати з цією метою не варто, спецій потрібно класти в помірних кількостях, щоб не забити смак вина
Рецепт глінтвейну із сухим вином / Фото: freepik.com
Та й температура – глінтвейн має бути гарячим, але не кип'яченим.
Спеції для глінтвейну
- Кориця і гвоздика – класичні прянощі для глінтвейну.
- Аніс і бадьян додадуть напою східної нотки та ніжного лакричного аромату.
- Імбир зігріває, тому в зимовий час він доречний.
- Перець (чорний, духмяний, ямайський) додасть глінтвейну гостроти, але додавати його треба небагато.
- Лаврове листя кладуть наприкінці приготування.
- Кардамон має лимонно-евкаліптовий присмак.
- Класичний глінтвейн заграє по-новому, якщо додати в нього трохи коріандру.
- Трохи шафрану на кінчику ножа прикрасять не тільки смак глінтвейну, а й поліпшать його колір.
- Щіпка мускатного горіха підкреслить аромат інших спецій.
Глінтвейн: класичний рецепт
Інгредієнти:
- 1 пляшка червоного сухого вина (750 мл);
- 12 бутонів гвоздики;
- 2-3 ст. л. меду;
- 1/2 шт. червоного соковитого яблука;
- 1/2 шт. апельсина;
- 1-2 палички кориці;
- 5 горошин ямайського (духмяного) перцю.
Спосіб приготування:
- Яблуко і апельсин нарізати дольками, покласти в каструлю.
- Влити вино, додати мед і прянощі, розмішати.
- Прогрівати на слабкому вогні до температури 80 градусів.
- Розлити по високих жароміцних келихах і негайно подати.