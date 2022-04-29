Який ви шашлик за гороскопом і чому

Як вдалося з'ясувати, причому давно – гастрономічні уподобання безпосередньо залежать від сузір'я, під яким народився кожен з нас.

Детальний кулінарний гороскоп ми публікували, і тепер напередодні перших вихідних травня дізнаємося, який шашлик наш за гороскопом.

Який ви шашлик за гороскопом / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні, freepik.com

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Дивилися на загальне, що має представник кожного знаку зодіаку, і об'єднали їх у групи.

Овен, Лев. Шашлик зі свинини

Овни та Леви – це шашлик зі свинини / Фото: Инстаграм

По-перше, це м'ясо готується трохи швидше за яловичину і баранину, але повільніше, ніж курка. Леви та Овни дуже люблять золоту середину, але чомусь у них не завжди вдається її досягти.

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Овни, хоч і сміливі сміливі та амбітні люди, але часто хапаються за все поспіль. І так само часто це їм дуже заважає.

Але разом з цим на них можна сміливо покластися. Якщо вже пообіцяють, то виконають усе напевно.

Леви, по суті, лояльні до будь-якого м'яса Вони в їжі не особливо вимогливі та прискіпливі. Вони завжди з претензією до тих, хто з ними не погоджується.

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Тоді вони застосовують усі наявні сили, щоби переконати у винятковій правильності їхньої точки зору. І так, візьміть для них м'ясо пожирніше, Левам сподобається.

Як замаринувати і який соус до свинячого шашлику подати – знає Євген Клопотенко.

Телець, Стрілець. Шашлик з телятини або яловичини

Тельців і Стрільців пригостить шашликом з яловичини / Фото: freepik.com

Ніжне м'ясо, Тельці точно схвалять такий шашлик, адже він соковитий та м'який. Майже, як ці люди. У тому сенсі, що вони чуйні та поступливі. Ніколи не підуть у суперечку й намагатимуться уникнути будь-якого конфлікту.

Стрільці люблять куштувати на смак абсолютно все. І йдеться не лише про їжу, а про емоції та нові враження. По суті, їм не так важливо, з якого м'яса шашлик, їм важливо, у чому він був замаринований та з яким соусом поданий. Любов до деталей у Стрільців від народження.

Близнюки, Рак, Діви. Шашлик з курки та індички

Близнюкам, Ракам, Дівам підійде курячий шашлик / Фото: freepik.com

Легкий шашлик, його можна з'їсти багато, а якщо подати його з овочами гриль або просто салатом – подвійне задоволення.

Діви здебільшого тяжіють до легкої їжй та й ще, щоби була цікава компанія. Вони неординарні, дуже люблять дізнаватися про щось нове, але при цьому вкрай вибіркові.

Курку на багатті складно зіпсувати, тож хвилюватися, що Дівам не сподобається шашлик не треба.

Дещо нерішучі, але легко адаптуються до будь-якої ситуації – це про Близнюків. Чому курка? Вона легка в приготуванні, як і Близнюки, легкі на підйом, і поєднується з будь-якими овочами, як і ці люди вміють комунікувати.

Емоційні та сентиментальні Раки – це шашлик з індички. Готується теж швидко, але трохи соковитіше за курку. Раки люблять соковитість життя і барвистість емоцій, але їхня нерішучість часто заважає їм взяти від життя усе.

Почастуйте їх таким шашликом і відверто поговоріть.

Скорпіон, Козеріг, Терези. Шашлик з баранини

Скорпіони, Козероги, Терези – це шашлик з баранини / Фото: Depositphotos

Класичний Кавказький шашлик. Скорпіони хоч і вкрай різкі, іноді нестабільні, але люблять речі називати своїми іменами. Якщо шашлик, то з баранини. А хіба він може бути іншим? На цьому все.

Чому баранина для Козерогів? Тому що страшно відповідальні, у більшій своїй масі, і не менш уперті. Козерогів складно чимось переконати та й намагатися це робити, напевно, не варто. Козероги – це шашлик з баранини.

Терези завжди виступають за баланс у всьому та правильність. Тому вони солідарні зі Скорпіонами, що класичний шашлик має бути з баранини. Підготуйте більше овочів, щоб збалансувати жирне м'ясо.

Водолій, Риби. Риба на грилі з овочами

Шашлик з риби із задоволенням з'їдять Риби та Водолії / Фото: Инстаграм

Швидше, для найзагадковіших знаків зодіаку підійде щось легке та незвичайне, як для шашлику.

Водолії люблять у всьому оригінальність і бути не такими, як усі. І поки хтось буде їсти м'ясний шашлик, вони зверхньо спостерігатимуть і жуватимуть рибу.

Риби дуже люблять їсти все, що живе у воді. Хоча все під настрій. Вони трохи схожі на Водоліїв, люблять, щоб на них всі звертали увагу, тож скумбрія на грилі стане черговим властивим для Риб жестом.

І до шашлику обов'язково приготуйте соус. Одразу чотири рецепти знайдете в цьому матеріялі.