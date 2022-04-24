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СЬОГОДНІ Їжа

Одразу чотири рецепти класних соусів для шашлику та овочів на грилі

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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24 квітня, 11:15
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Це соус барбекю, часниковий, пікантний та кисло-солодкий. Будь-який соус стає краще, якщо дати йому час настоятися
Рецепти соусів для шашлику
Рецепти соусів для шашлику / Фото: instagram.com/recipes_from_virinea

Не будемо сперечатися з м'ясоїдами, які стверджують, що добре приготовлене м'ясо, різне, смачне й без соусів.

Але якщо плануєте пікнік, то хоча б один або два можна взяти. Для різноманітності.

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Словом, не станемо недооцінювати потенціял соусів. Тим паче, відомо чимало таких, які є головною рисою страви. На думку спадає лазанья з її незмінним напарником бешамелем.

Усі інгредієнти фудблогерка recipes_from_virinea розрахувала на одну порцію. Вибирайте той, що сподобався більше, і збільшуйте кількість продуктів залежно від кількості людей.

Кисло-солодкий соус

Кисло-солодкий соус
Кисло-солодкий соус / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

  • оцет, кетчуп, соєвий соус – по 3 ст. л.;
  • цукор – 4 ст. л.

Якщо плануєте смажити курку, то обов'язково спробуйте зробити це в лимонно-цибулевому соусі.

Як приготувати:

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  1. Оцет і цукор з'єднати у сотейнику.
  2. Постійно помішуючи, готувати на середньому вогні до розчинення цукру.
  3. Щойно з'явиться біла піна, додати кетчуп та соєвий соус.
  4. Уварити соус до бажаної консистенції. Дати настоятися у холодильнику.

Пікантний соус

Пикантний соус з часником
Пикантний соус з часником / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • часник – 5 зубчиків;
  • олія оливкова – 4 ст. л.;
  • соєвий соус – 2 ст. л.;
  • сіль, мелений перець – за смаком.

Як приготувати:⠀

  1. Часник очистити та подрібнити за допомогою ножа, перекласти в ємність для подачі.
  2. Додати сіль та перець.
  3. Заправити оливковою олією та добре перемішати.
  4. Додати соєвий соус, перемішати.

Соус барбекю

Соус барбекю
Соус барбекю / Фото: www.foodnetwork.com

Інгредієнти:

  • яблучний оцет – 30 г;
  • кетчуп – 25 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • часник – 2 зубчики;
  • коричневий цукор – 1 ст. л.;
  • каєнський перець – 1/2 ч. л.;
  • паприка – 1 ч. л.

Як приготувати:

  1. Нарізати цибулю та часник дрібним кубиком. Що дрібнішим буде кубик, то смачнішим буде соус. Посолити і поперчити цибулю з часником, обсмажити на оливковій олії 3-4 хвилини до легкої карамелізації цибулі.
  2. Додати коричневий цукор, перемішати, готувати одну хвилину.
  3. Додати паприку разом з каєнським перцем. Перемішати та готувати ще хвилину.
  4. Влити яблучний оцет та кетчуп, випарувати оцет впродовж 4-5 хвилин.
  5. Якщо соус вийшов густуватий – додайте трохи води і закип'ятіть.

Часниковий соус

Часниковий соус
Часниковий соус / Фото: Инстаграм

Інгредієнти:

  • сметана жирна – 4-5 ст. л.;
  • соус соєвий – 1 ст. л.;
  • сир плавлений – 30 г;
  • кріп нарізаний – 1 ст. л.;
  • часник – 2 зубчики;
  • сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

  1. У сметану додати соєвий соус, кріп, сіль, перець та перемішати.
  2. Сир натерти на дрібній тертці. Додати в соус сир та спресувати часник.
  3. Ретельно перемішати.

Якщо сумуєте за фастфудом, то тут читайте рецепт домашнього бургера та соусу біґ тейсті до нього.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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