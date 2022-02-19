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Картопляні ромбики швільпікай – рецепт популярної литовської страви

Ірина Маслова
19 лютого, 11:43
Картопляне пюре запікається пластом, потім ріжеться на ромби та запікається. Потім ці ромби можна ще й обсмажити на олії. Подаються обов'язково гарячими

Як би ми не готували картоплю – запікали, варили або смажили – це завжди вийде смачно. Якщо це пюре, то в Нідерландах, до речі, готують його помаранчевим, все через моркву.

У Литві, країні картопляній, готують швільпікай. Тобто картопля у мундирі перетворюється на пюре і запікається.

Швільпікай з грибним соусом / Фото: instagram.com/skanusgyvenimas

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Коли з неї утворюються ромби, їх можна ще й обсмажити.

Подаються з грибним соусом або із соусом на основі сиру та бекону.

Рецепт зі сторінки strelmari_na.

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Швільпікай з грибним соусом

Швільпікай з грибним соусом / Фото: instagram.com/skanusgyvenimas

Інгредієнти:

  • картопля – 1 кг;
  • борошно – 180 г;
  • яйце;
  • сода харчова – 1 ч. л. (без гірки);
  • сіль, перець, зелень – за смаком.

Для соусу:

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  • печериці – 250 г;
  • вершки 10% – 200 мл
  • масло вершкове для смаження – 70 г;
  • сіль, перець, мускатний горіх – за смаком.

Якщо потрібно приготувати ідеальне картопляне пюре – тут 8 лайфхаків для цього.

Як приготувати:

  1. Картоплю відварити у мундирі. Очистити, натерти на тертці. Додати яйце, сіль, перець за смаком, перемішати.
  2. У борошно додати соду, добре перемішати. Частинами додати борошно в картоплю та вимісити картопляне тісто. Тісто має бути м'яким, але не прилипати до рук.
  3. Зібрати тісто в шар і прибрати в холодильник на 30 хвилин.
  4. На деку, застеленому папером для випічки, розкачати тісто в пласт завтовшки приблизно 1 см.
  5. Запікати при 200 градусах 20-25 хвилин. Гострим ножем нарізати тісто на ромби.
  6. Для соусу гриби нарізати дрібними пластинками. Обсмажити на вершковому маслі, додати сіль та перець. Готувати до випарювання рідини та до зарум'янювання грибів.
  7. Додати вершки, готувати кілька хвилин, наприкінці додати тертий сир.
  8. Подавати швільпікай із соусом.