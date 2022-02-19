Картопляні ромбики швільпікай – рецепт популярної литовської страви

Як би ми не готували картоплю – запікали, варили або смажили – це завжди вийде смачно. Якщо це пюре, то в Нідерландах, до речі, готують його помаранчевим, все через моркву.

У Литві, країні картопляній, готують швільпікай. Тобто картопля у мундирі перетворюється на пюре і запікається.

Швільпікай з грибним соусом / Фото: instagram.com/skanusgyvenimas

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Коли з неї утворюються ромби, їх можна ще й обсмажити.

Подаються з грибним соусом або із соусом на основі сиру та бекону.

Рецепт зі сторінки strelmari_na.

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Швільпікай з грибним соусом

Швільпікай з грибним соусом / Фото: instagram.com/skanusgyvenimas

Інгредієнти:

картопля – 1 кг;

борошно – 180 г;

яйце;

сода харчова – 1 ч. л. (без гірки);

сіль, перець, зелень – за смаком.

Для соусу:

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печериці – 250 г;

вершки 10% – 200 мл

масло вершкове для смаження – 70 г;

сіль, перець, мускатний горіх – за смаком.

Якщо потрібно приготувати ідеальне картопляне пюре – тут 8 лайфхаків для цього.

Як приготувати: