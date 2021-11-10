Кекс "Столичний" з родзинками – рецепт випічки, яку багато хто пам'ятає з дитинства

Доволы щільна скоринка, яка рясно посипається цукровою пудрою, а всередині – соковитий м'якуш із великою кількістю родзинок.
Кекс "Столичний" хоч і не був дефіцитом, його можна було легко купити в магазині, але для багатьох його поява на столі була справжнім святом.
Кекс "Столичний" - рецепт / Фото: instagram.com/zaryanka78_kitchen/
Його нечасто готували власноруч, як, наприклад, "Горішки" зі згущеним молоком. Але зрозуміло, що домашній "Столичний" був смачнішим.
Авторка рецепта zaryanka78_kitchen пропонує зробити надрізи на кексі перед тим, як він почне випікатися.
Кекс "Столичний" – рецепт
Інгредієнти:
- по 75 г вершкового масла, цукру;
- 3 яйця;
- 240 г борошна;
- 180 г родзинок;
- дрібка солі;
- ваніль або ванільний цукор;
- 1/2 ч. л. розпушувача.
Як приготувати:
- Розм'якшене масло з цукром, додати по одному яйця, щоразу добре збиваючи.
- Додати ваніль, попередньо замочені та висушені родзинки, перемішати.
- Всипати борошно із сіллю та розпушувачем, вимісити тісто, викласти в змащену вершковим маслом форму і зробити зверху неглибокий розріз.
- Випікати за температури 160 градусів більше години до рум'яності. Готовність перевіряйте зубочисткою.
- Готовий кекс трохи остудити та щедро посипати цукровою пудрою.