Кілограм прекрасних домашніх пряників з мінімуму продуктів – простий рецепт

Вершкового масла для цих пряників не потрібно. З усім впорається олія. Варто сказати, що подібна випічка виходить дуже соковитою. Обов'язково спробуйте чайний кекс.

Тісто для цих пряників не треба вистояти. Воно замішується впродовж 20 хвилин – і одразу ж можна братися за формування.

Домашні пряники / Фото: instagram.com/resepty__mira

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Не робіть пряники занадто товстими, максимально 8-10 міліметрів, щоб вони точно пропеклися.

Глазур потрібно наносити на дуже теплу випічку, так вона максимально її просочить.

Рецепт з каналу Кулінарим з Танею.

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Домашні пряники

Домашні пряники / Фото: Кулинарим с Таней 2.0

Для тіста:

250 мл молока;

150 г борошна;

180 г цукру;

40 г меду (за бажанням);

гвоздика, кориця – до смаку.

4 ст. л. олії;

350 г борошна (може знадобитися трохи більше або менше);

2 ч. л. розпушувача;

3 ч. л. ванільного цукру;

0,5 ч. л. соди;

дрібка солі.

Для глазурі:

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150 г цукрової пудри;

7 ч. л. води або молока;

1-2 ч. л. лимонного соку (за бажанням).

Рецепт ароматного ірландського яблучного пирога знайдете тут.

Як приготувати:

Молоко кімнатної температури з'єднати з медом та спеціями. Нагріти до гарячого стану. Змішати 150 грамів борошна з цукром, додати дрібку солі та ванільний цукор. Перемішати. Влити молоко з медом і добре перемішати вінчиком. Остудити масу до кімнатної температури. Можна ставити миску у холодну воду, щоб швидше остудити. Додати олію, розпушувач, соду, перемішати. Частками додати просіяне борошно та замісити тісто. Тісто вийде м'яким, але воно має добре мати форму. Викласти тісто на припилену мукою поверхню, розкачати завтовшки 8-10 мм. Вирізати пряники за допомогою формочок або сформувати за допомогою рук. Викласти на застелене деко. Випікати 10-12 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці. Важливо не перетримати їх, щоб не пересушити. Поєднати всі інгредієнти для глазурі. Змастити пряники, дати глазурі застигнути.

Усі подробиці приготування пряників дивіться нижче.