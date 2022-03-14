Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua

Без молока та яєць

Вечеря за півгодини

Домашній хліб

Пісні страви

Як зберігати грудне молоко

Продукти тривалого зберігання
СЬОГОДНІ Їжа

Ірландський яблучний пиріг – рецепт красивої духмяної випічки

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 березня, 08:19
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Пиріг багатошаровий, його прикрашає штрейзель, на основі вівсяних пластівців
Ірландський яблучний пиріг
Ірландський яблучний пиріг / Фото: www.mashed.com

Це коли є велика любов до випічки з великою кількістю фруктів. Такими є яблучні фритери, такий і цей ірландський пиріг.

Він неодношаровий. Спочатку – тісто, потім – нарізані кубиком яблука, зверху – хрумкий штрейзель з вершкового масла та вівсяних пластівців.

Реклама

Рецепт сайту Мashed.com.

Ірландський яблучний пиріг

Інгредієнти:

  • 150 г цукру;
  • 12 ст. л. вершкового масла, кімнатної температури;
  • ванільний цукор;
  • 2 великі яйця;
  • 2 ск. борошна;
  • 2 ч. л. розпушувача;
  • 0,5 ч. л. солі;
  • 1 ч. л. кориці;
  • 50 мл молока
  • 4 середні яблука, нарізані кубиками;
  • 2 ст. л. вівсяних пластівців.

З яблуками можна зробити кекс, тісто для нього замішується на вівсянці.

Реклама

Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів, змастити форму для випічки.
  2. У великій мисці змішайте 8 столових ложок вершкового масла та ½ склянки цукру до легкої та повітряної маси.
  3. Додайте ванільний цукор та яйця, добре перемішайте.
  4. В окремій мисці змішайте 1 ½ склянки борошна, розпушувач, ¼ чайної ложки солі та корицю.
  5. Додайте|добавляйте| сухі інгредієнти до вологих, потім додайте|добавляйте| молоко і перемішайте до утворення липкої маси. Викласти нарізані кубиками яблука. Викладіть тісто у форму для випікання.
  6. З'єднати ¼ склянки цукру, 4 столові ложки олії, ½ склянки борошна, ¼ чайної ложки солі та вівсяні пластівці до утворення великої крихти. Викладіть начинку на тісто рівним шаром.
  7. Випікайте в попередньо розігрітій духовці 55-60 хвилин до сухої зубочистки.

Тут дивіться докладніше, як замісити тісто для цього пирога.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Історії звитяг
Старший лейтенант Герус Андрій - бойовий льотчик-ас. Над містом Кропивницький збив ворожий Іл-76, чим не допустив висадку російського десанту з озброєнням. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
Бери з собою
Продукти "тривожної валізки"
Сухофрукти
Сухофрукти
Чайна суміш
Чайна суміш
Консерви
Консерви
В'ялене м'ясо
В'ялене м'ясо
Горіхи
Горіхи
1 /2
Більше продуктів
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Як зберігати курку без холодильника
Хакнути
Українські рецепти
Що їли козаки перед битвами
Готувати для ЗСУ!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти