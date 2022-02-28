Яблучні фритери – рецепт пишної та хрумкої випічки

Олії для смаження потрібно трохи менше, ніж для пончиків. Яблука нарізаються крупним кубиком

Яблучні фритери / Фото: instagram.com/theoriginaldish

Про фритери можна сказати – оладки та не ті. Тісто для оладок ближче до рідкого Для фритерів – густіше, але не щільне.

Зазвичай додаткові інгредієнти для оладок натираються якомога дрібніше, наприклад, для морквяних. Для фритерів ці інгредієнти крупно нарізаються.

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Смажити їх треба у великій кількості олії. За своєю текстурою фритери схожі на пончики.

У рецепті від perchinku_v_nachinku присутня кокосова стружка. Якщо вона є, обов'язково додайте за смаком.

Яблучні фритери

Яблучні фритери / Фото: instagram.com/perchinku_v_nachinku

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Інгредієнти:

160 г борошна;

80 мл молока;

1 ст. л. цукру;

2 ч. л розпушувача;

1 ч. л. кориці;

1 яйце;

2 яблука;

дрібка солі;

цукрова пудра.

Тут є рецепт ситних оладок з куркою та овочами.

Як приготувати:

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