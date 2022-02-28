Яблучні фритери – рецепт пишної та хрумкої випічки

Про фритери можна сказати – оладки та не ті. Тісто для оладок ближче до рідкого Для фритерів – густіше, але не щільне.
Зазвичай додаткові інгредієнти для оладок натираються якомога дрібніше, наприклад, для морквяних. Для фритерів ці інгредієнти крупно нарізаються.
Смажити їх треба у великій кількості олії. За своєю текстурою фритери схожі на пончики.
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У рецепті від perchinku_v_nachinku присутня кокосова стружка. Якщо вона є, обов'язково додайте за смаком.
Яблучні фритери
Інгредієнти:
- 160 г борошна;
- 80 мл молока;
- 1 ст. л. цукру;
- 2 ч. л розпушувача;
- 1 ч. л. кориці;
- 1 яйце;
- 2 яблука;
- дрібка солі;
- цукрова пудра.
Тут є рецепт ситних оладок з куркою та овочами.
Як приготувати:
- Яблука почистити, дрібно нарізати. Змішати борошно, цукор, корицю, розпушувач, сіль. Додати молоко, збите виделкою яйце, яблука та добре перемішати.
- На сковороді розігріти велику кількість олії, за допомогою ложки викласти фритери. Другий бік обсмажувати під кришкою.
- Викласти на паперові рушники. При подачі прикрасити цукровою пудрою.