Яблочные фриттеры – рецепт пышной и хрустящей выпечки

Масла для обжаривания нужно чуть меньше, чем для пончиков. Яблоки нарезаются крупным кубиком

Яблочные фриттеры / Фото: instagram.com/theoriginaldish

О фриттерах можно сказать – оладьи да не те. Тесто для оладий ближе к редкому. Для фриттеров – более густое, но не плотное.

Обычно дополнительные ингредиенты для оладий натираются как можно мельче, например, для морковных. Для фриттеров эти ингредиенты нарезаются крупно.

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Жарить их нужно в большом количестве масле. По своей текстуре фриттеры похожи на пончики.

В рецепте от perchinku_v_nachinku присутствует кокосовая стружка. Если она есть, обязательно добавьте по вкусу.

Яблочные фриттеры

Яблочные фриттеры / Фото: instagram.com/perchinku_v_nachinku

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Ингредиенты:

160 г муки;

80 мл молока;

1 ст. л. сахара;

2 ч. л разрыхлителя;

1 ч. л. корицы;

1 яйцо;

2 яблока;

щепотка соли;

сахарная пудра.

Здесь есть рецепт сытных оладий с курицей и овощами.

Как приготовить:

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