Кизил на зиму – 3 найкращі заготівлі, які порадують вас узимку

Про те, що кизил дуже корисний, давно відомо. І це не лише про ягоди. У народній медицині використовують листя, коріння і навіть кору цієї рослини. Заготівлі на зиму з кизилу останнім часом стають дедалі популярнішими. Крім сезонних заготівель зі слив, можна приготувати красиве кизилове варення, замаринувати ягоду і приготувати джем. Нехай це буде не у великих обсягах, але хоча б одна баночка у вас має бути. Знайомтеся з рецептами і поповнюйте свої запаси.
Кизиловое варення
Кизилове варення / Фото: instagram.com/chto.prigotovit_365/
Заготівлі з кизилу на зиму / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- 1 кг кизилу;
- 1,5 кг цукру;
- 2-3 ст. л. лимонного соку;
Спосіб приготування:
- Кизил перебрати і добре вимити. Скласти у велику каструлю, залити 1 л окропу і бланшувати впродовж хвилини.
- Для сиропу в іншій каструлі з'єднати цукор і 300 мл води, в якій блашували кизил. Довести до кипіння і варити близько 5 хвилин.
- Додати в сироп кизил і готувати 7-10 хвилин на середньому вогні, знімаючи піну. Зняти з вогню і остудити.
- Знову довести варення до кипіння і дати охолонути. Додати лимонний сік, довести до кипіння і варити 3-5 хвилин. Розкласти в сухі стерилізовані банки, накрити рушником. Коли варення охолоне, закрити кришками.
Маринований кизил
Маринований кизил / Фото: instagram.com/varenie_dla_nastroeniya/
Інгредієнти:
- 1,5 кг кизилу;
- 1 шт. – лаврове листя;
- 4 шт. – чорний перець горошком;
- 1 зуб. часнику;
- 3 ч. л. цукру;
- 1 ч. л. солі;
- 1,5 ч. л. оцту 9%
- перець гострий – за смаком.
Спосіб приготування:
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- Кизил промити, обсушити і розкласти по стерилізованих банках разом із часником, лавровим листям і перцем. Залити окропом, прикрити стерилізованими кришками і залишити на 15 хвилин.
- Злити воду з банок у каструлю, довести до кипіння.
- У банки додати сіль, цукор і оцет. Залити окропом, закрутити кришками.
- Перевернути догори дном, укутати і залишити до повного охолодження.
Джем з кизилу на зиму
Джем з кизилу / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- 2 кг кизилу;
- 1 склянка води;
- цукор.
Спосіб приготування:
- Кизил помити, скласти в каструлю і додати 1 склянку холодної води.
- Довести до кипіння і варити близько 10-15 хвилин, ягоди мають стати м'якими.
- Протерти кизил через сито.
- Зважити пюре і додати цукор у пропорції 1:1 або 1:1,5. Добре перемішати.
- Перекласти в каструлю і варити на слабкому вогні 1,5 години, помішуючи і знімаючи піну.
- Готовий джем розлити в стерилізовані банки і закатати.
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