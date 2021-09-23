Кизил на зиму – 3 найкращі заготівлі, які порадують вас узимку

Про те, що кизил дуже корисний, давно відомо. І це не лише про ягоди. У народній медицині використовують листя, коріння і навіть кору цієї рослини. Заготівлі на зиму з кизилу останнім часом стають дедалі популярнішими. Крім сезонних заготівель зі слив, можна приготувати красиве кизилове варення, замаринувати ягоду і приготувати джем. Нехай це буде не у великих обсягах, але хоча б одна баночка у вас має бути. Знайомтеся з рецептами і поповнюйте свої запаси.

Кизиловое варення

Кизилове варення / Фото: instagram.com/chto.prigotovit_365/

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Заготівлі з кизилу на зиму / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

1 кг кизилу;

1,5 кг цукру;

2-3 ст. л. лимонного соку;

Спосіб приготування:

Кизил перебрати і добре вимити. Скласти у велику каструлю, залити 1 л окропу і бланшувати впродовж хвилини. Для сиропу в іншій каструлі з'єднати цукор і 300 мл води, в якій блашували кизил. Довести до кипіння і варити близько 5 хвилин. Додати в сироп кизил і готувати 7-10 хвилин на середньому вогні, знімаючи піну. Зняти з вогню і остудити. Знову довести варення до кипіння і дати охолонути. Додати лимонний сік, довести до кипіння і варити 3-5 хвилин. Розкласти в сухі стерилізовані банки, накрити рушником. Коли варення охолоне, закрити кришками.

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Маринований кизил

Маринований кизил / Фото: instagram.com/varenie_dla_nastroeniya/

Інгредієнти:

1,5 кг кизилу;

1 шт. – лаврове листя;

4 шт. – чорний перець горошком;

1 зуб. часнику;

3 ч. л. цукру;

1 ч. л. солі;

1,5 ч. л. оцту 9%

перець гострий – за смаком.

Спосіб приготування:

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Кизил промити, обсушити і розкласти по стерилізованих банках разом із часником, лавровим листям і перцем. Залити окропом, прикрити стерилізованими кришками і залишити на 15 хвилин. Злити воду з банок у каструлю, довести до кипіння. У банки додати сіль, цукор і оцет. Залити окропом, закрутити кришками. Перевернути догори дном, укутати і залишити до повного охолодження.

Джем з кизилу на зиму

Джем з кизилу / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

2 кг кизилу;

1 склянка води;

цукор.

Спосіб приготування:

Кизил помити, скласти в каструлю і додати 1 склянку холодної води. Довести до кипіння і варити близько 10-15 хвилин, ягоди мають стати м'якими. Протерти кизил через сито. Зважити пюре і додати цукор у пропорції 1:1 або 1:1,5. Добре перемішати. Перекласти в каструлю і варити на слабкому вогні 1,5 години, помішуючи і знімаючи піну. Готовий джем розлити в стерилізовані банки і закатати.

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