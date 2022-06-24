Полунично-банановий сорбет – швидкий рецепт легкого освіжального десерту (фото)

Ми розповідали, як приготувати морозиво за п'ять хвилин і без морожениці. Із сорбетами все набагато простіше, інгредієнти подрібнюються в блендері.
Полуницю та банани треба нарізати не дуже дрібно, викласти в один шар під плівкою. Щойно фрукти та ягоди затвердіють, можна збивати з молоком або вершками.
Як приготувати сорбет у домашніх умовах
Молоко можна замінити фільтрованою водою або натуральним полуничним соком. Замість цукру та згущеного молока, як у recepti.viktoria, спробуйте додати мед або взагалі відмовитися від підсолоджувача.
Полунично-банановий сорбет
Полунично-банановий сорбет
Інгредієнти:
- полуниця – 300-350 г;
- банан – 2 шт.;
- молоко – 250 г;
- цукрова пудра або цукор, згущене молоко – по 1 ст. л.
Як приготувати:
- Нарізати полуницю та банан кружальцями. Викласти в один шар на тарілку, застелену плівкою.
- Зверху викласти полуницю, накрити плівкою. Відправити в морозилку на кілька годин.
- Подрібнити в блендері разом з молоком, цукром та згущеним молоком.
- Перелити в контейнер, відправити у морозилку на 30 хвилин.
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