Клубнично-банановый сорбет – быстрый рецепт легкого освежающего десерта (фото)

Мы рассказывали, как приготовить мороженое за пять минут и без мороженицы. С сорбетами все намного проще, ингредиенты измельчаются в блендере.
Клубнику и бананы нужно нарезать не очень мелко, выложить в один слой под пленкой. Как только фрукты и ягоды затвердеют, можно взбивать с молоком или сливками.
Как приготовить сорбет в домашних условиях / Фото: Depositphotos
Молоко можно заменить фильтрованной водой или натуральным клубничным соком. Вместо сахара и сгущенки, как у recepti.viktoria, попробуйте добавить мед или вообще отказаться от подсластителя.
Клубнично-банановый сорбет
Клубнично-банановый сорбет
Ингредиенты:
- клубника – 300-350 г;
- банан – 2 шт.;
- молоко – 250 г;
- сахарная пудра или сахар, сгущенка – по 1 ст. л.
Как приготовить:
- Нарезать клубнику и банан кружочками. Выложить в один слой на тарелку, застеленную пленкой.
- Сверху выложить клубнику, накрыть пленкой. Отправить в морозилку на несколько часов.
- Измельчить в блендере вместе с молоком, сахаром и сгущенкой.
- Перелить в контейнер, отправить в морозилку на 30 минут.
Обязательно попробуйте домашние конфеты из сухого молока, внутри у них орех.