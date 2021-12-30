Цукерки "Планета" – як їх робили радянські господині та чому вони були смачніші за магазинні

Майстерності наших мам у плані відтворення солодощів, що пропонувалися у магазинах, можна позаздрити.
Немає можливості купити дорогі трюфелі – їх можна зробити вдома. Правда, у вигляді печива, але з рясним посипанням з какао.
Цукерки "Планета" / Фото: instagram.com/alexiaageeva/
Хочеться почастувати цукерками "Планета" – це ще простіше. Тіста замішувати не потрібно, а просто з'єднати інгредієнти. Їх, до речі, добирали інтуїтивно.
І ця інтуїтивність виливалася у дуже смачний домашній десерт. Для "Планет" використовувалась дитяча молочна суміш. Дехто пам'ятає, що їв її просто так, ложками.
Суміш змішували зі згущеним молоком, вершковим маслом, а не маргарином, як часто було з покупними цукерками, і прикрашали щедро какао або вафельною крихтою.
Рецепт взято зі сторінки alexiaageeva.
Цукерка "Планета"
Інгредієнти:
- 125 г згущеного молока;
- 4 ч. л. какао;
- 160 г вершкового масла;
- 300 г сухого молока або дитячої молочної суміші;
- вафлі або мигдальне борошно – для прикраси.
Як приготувати:
- Вершкове масло злегка розтопити і ретельно змішати із сухим молоком і какао. Сформувати кульки.
- Вафлі подрібнити та обваляти в крихті цукерки. Тримати у холодильнику до подачі.