Конвертики із сиром: рецепт випічки, де мало тіста та багато начинки

Випічки із сиром було достатньо за всіх часів. Мабуть, найпоширеніші – це сочники. Їх можна було купити в магазинах, кафетеріях та їдальнях.
Часто їх готували вдома, звісно, не шкодуючи сиру. Ці конвертики – покращений варіянт тих самих сочників. У тому сенсі, що тіста в них менше, а от соковитої вершково-сирної начинки багато.
Конвертики з сирно-вершковою начинкою / Фото: instagram.com/oksana_sb_insta/
Авторка рецепта oksana_sb_insta не дає конкретного часу на випікання, все залежить від духовки. Важливо не пересушити конвертики.
Конвертики із сирно-вершковою начинкою
Інгредієнти:
- Борошно – 240 г
- Цукрова пудра або дрібний цукор – 50 г
- Вершкове масло (м'яке) – 100 г
- Яйця – 1 шт.
- Сметана – 70 г
- Сіль – щіпка
- Ванілін
- Розпушувач – 1 ч. л.
Для начинки:
- Сир – 200 г
- Цукор – 50 г
- Вершковий сир – 100 г
- Яйце – 1 шт.
- Ванілін
- Кукурудзяний крохмаль – 25 г
Як приготувати:
- Вінчиком збити м'яке масло з цукром, додати яйце, сіль та ваніль. Всипати борошно з розпушувачем і швидко замісити м'яке тісто.
- Розділити тісто на 2 частини, загорнути в плівку та покласти в морозилку.
- Усі інгредієнти для начинки покласти в миску та пробити блендером.
- Стіл і качалку присипати борошном, покласти першу частину тіста і розкочати в квадрат приблизно 20 на 20 см. Розрізати його на 4 частини.
- У кожний квадрат покласти 1 ст. л. начинки та з'єднати протилежні краї, сформувавши конверт.
- Підготувати деко та викласти на нього конвертики, можна змастити їх жовтком з молоком.
- Випікати за температури 190-200 градусів 20-25 хвилин до рум'яності.