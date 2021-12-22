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Конвертики із сиром: рецепт випічки, де мало тіста та багато начинки

Ірина Маслова
22 грудня, 10:21
Крім сиру, авторка рецепта пропонує взяти в начинку вершковий сир та ванілін за смаком. Тісто замішується на сметані, тому стає м'яким і не розсипається

Випічки із сиром було достатньо за всіх часів. Мабуть, найпоширеніші – це сочники. Їх можна було купити в магазинах, кафетеріях та їдальнях.

Часто їх готували вдома, звісно, не шкодуючи сиру. Ці конвертики – покращений варіянт тих самих сочників. У тому сенсі, що тіста в них менше, а от соковитої вершково-сирної начинки багато.

Конвертики з сирно-вершковою начинкою / Фото: instagram.com/oksana_sb_insta/

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Авторка рецепта oksana_sb_insta не дає конкретного часу на випікання, все залежить від духовки. Важливо не пересушити конвертики.

Конвертики із сирно-вершковою начинкою

Інгредієнти:

  • Борошно – 240 г
  • Цукрова пудра або дрібний цукор – 50 г
  • Вершкове масло (м'яке) – 100 г
  • Яйця – 1 шт.
  • Сметана – 70 г
  • Сіль – щіпка
  • Ванілін
  • Розпушувач – 1 ч. л.

Для начинки:

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  • Сир – 200 г
  • Цукор – 50 г
  • Вершковий сир – 100 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Ванілін
  • Кукурудзяний крохмаль – 25 г

Як приготувати:

  1. Вінчиком збити м'яке масло з цукром, додати яйце, сіль та ваніль. Всипати борошно з розпушувачем і швидко замісити м'яке тісто.
  2. Розділити тісто на 2 частини, загорнути в плівку та покласти в морозилку.
  3. Усі інгредієнти для начинки покласти в миску та пробити блендером.
  4. Стіл і качалку присипати борошном, покласти першу частину тіста і розкочати в квадрат приблизно 20 на 20 см. Розрізати його на 4 частини.
  5. У кожний квадрат покласти 1 ст. л. начинки та з'єднати протилежні краї, сформувавши конверт.
  6. Підготувати деко та викласти на нього конвертики, можна змастити їх жовтком з молоком.
  7. Випікати за температури 190-200 градусів 20-25 хвилин до рум'яності.