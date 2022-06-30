Королівська ватрушка по-новому – гідно замінить святковий торт (відео)

Зазвичай королівська ватрушка – пісочна основа, потім кисломолочний сир, зверху трохи пісочної крихти, як на фото зверху. Це справді ошатна випічка. А коли до сиру додати ягоди, ватрушку прикрасити зверху, – отримаємо свято.
Калніна Наталія пропонує зробити її листковою, чергуючи тісто та начинку. Начинка вийде трохи рідкою, тож пісочний прошарок теж бути з приємною кислинкою.
Королівська ватрушка
Ще гарячою ватрушка заливається сумішшю зі згущеного молока зі сметаною та швидко просочить її. Обов'язково прикрасьте візерунком з розтопленого темного шоколаду.
Королівська ватрушка по-новому
Інгредієнти:
- борошно – 250 г;
- масло вершкове, цукор – по 100 г;
- розпушувач – 10 г.
Начинка:
- сир – 400 г;
- яйце – 2 шт.;
- цукор – 150 г;
- ванілін.
Для заливки:
- сметана – 4 ст. л.;
- згущене молоко – половина бляшанки;
- шоколад – 50 г;
- молоко – 3 ст. л.
Як приготувати:
- У глибоку миску просіяти борошно. Додати сіль, цукор, розпушувач та перемішати.
- Додати вершкове масло кімнатної температури, розтерти руками до однорідної крихти.
- Яйця поєднати із сиром. Цукор поєднати з ваніліном. Змішати обидві суміші, начинка вийде трохи рідкою.
- Форму змастити вершковим маслом. Посипати борошном, зайве борошно струсити.
- Борошняну суміш розділити на чотири частини, начинку – на три частини. Викласти у форму: крихту, сирну начинку, чергуючи, доки не закінчаться суміші. Зверху має бути крихта.
- Духовку розігріти до 180 градусів, випікати 60 хвилин.
- Для заливки сметану змішати зі згущеним молоком. Шоколад розтопити на водяній бані разом з молоком.
- Ще гарячу ватрушку, не виймаючи з форми, полити заливкою. Прикрасити шоколадом. Залишити у формі для охолодження.
Як формує свою королівську ватрушку авторка рецепта – дивіться у відео.
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