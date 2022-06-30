Королівська ватрушка по-новому – гідно замінить святковий торт (відео)

Зазвичай королівська ватрушка – пісочна основа, потім кисломолочний сир, зверху трохи пісочної крихти, як на фото зверху. Це справді ошатна випічка. А коли до сиру додати ягоди, ватрушку прикрасити зверху, – отримаємо свято.

Калніна Наталія пропонує зробити її листковою, чергуючи тісто та начинку. Начинка вийде трохи рідкою, тож пісочний прошарок теж бути з приємною кислинкою.

Королівська ватрушка

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Ще гарячою ватрушка заливається сумішшю зі згущеного молока зі сметаною та швидко просочить її. Обов'язково прикрасьте візерунком з розтопленого темного шоколаду.

Королівська ватрушка по-новому

Королівська ватрушка по-новому

Інгредієнти:

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борошно – 250 г;

масло вершкове, цукор – по 100 г;

розпушувач – 10 г.

Начинка:

сир – 400 г;

яйце – 2 шт.;

цукор – 150 г;

ванілін.

Для заливки:

сметана – 4 ст. л.;

згущене молоко – половина бляшанки;

шоколад – 50 г;

молоко – 3 ст. л.

Як приготувати:

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У глибоку миску просіяти борошно. Додати сіль, цукор, розпушувач та перемішати. Додати вершкове масло кімнатної температури, розтерти руками до однорідної крихти. Яйця поєднати із сиром. Цукор поєднати з ваніліном. Змішати обидві суміші, начинка вийде трохи рідкою. Форму змастити вершковим маслом. Посипати борошном, зайве борошно струсити. Борошняну суміш розділити на чотири частини, начинку – на три частини. Викласти у форму: крихту, сирну начинку, чергуючи, доки не закінчаться суміші. Зверху має бути крихта. Духовку розігріти до 180 градусів, випікати 60 хвилин. Для заливки сметану змішати зі згущеним молоком. Шоколад розтопити на водяній бані разом з молоком. Ще гарячу ватрушку, не виймаючи з форми, полити заливкою. Прикрасити шоколадом. Залишити у формі для охолодження.

Як формує свою королівську ватрушку авторка рецепта – дивіться у відео.

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