Смак дитинства – рецепт ризької ватрушки, яка подається до м'ятного чаю

Вважатимемо, що ризька ватрушка – це перший прототип чизкейку радянських часів. Ні, сир у домашній випічці кілька десятків років тому теж використовували. Ми розповідали про "Сирний будиночок" без випічки.
Ризька ватрушка – не кругла, а прямокутна або трикутна, – улюблений смаколик латвійських школярів.
Продавалася в їдальнях та кав'ярнях, найсмачніше, якщо вірити кулінарним сайтам Латвії, їсти її з м'ятним чаєм.
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Фудблогерка lilyacvet радить брати максимально жирний сир.
Ризька ватрушка
Інгредієнти для основи:
- 150 г борошна;
- яйце;
- 100 г холодного вершкового масла;
- 2 ст. л. цукру;
- дрібка солі;
- по 0,5 ч. л. кориці та розпушувача.
Для начинки:
- 600 г сиру;
- 50 г сметани;
- 90 г цукру;
- 2 жовтки;
- 3 білки;
- 1 ч. л. борошна;
- 60 г родзинок (заздалегідь помити);
- 10 г ванільного цукру.
Для заливки:
- жовток;
- 2 ст. л. молока.
Сир можна використовувати для улюбленого з дитинства печива "Гусячі лапки".
Як приготувати:
- Для тіста вершкове масло натерти в борошно, змішати руками. Додати сипучі інгредієнти, перемішати. Наприкінці додати яйце. Замісити тісто.
- Дно форми застелити пергаментом. Розподілити тісто по дну форми. Прибрати в морозилку, поки готується начинка.
- Для начинки з'єднати сир, цукор, жовтки та сметану, добре збити блендером. Додати борошно, перемішати лопаткою.
- Окремо збити білки до піни. Додати до сирної маси, перемішати. Додати родзинки та перемішати.
- Тісто перед випіканням наколоти виделкою.
- Випікати корж близько 10 хвилин у розігрітій до 180 градусів.
- На тісто викласти начинку, розподілити. Поставити у духовку на 10 хвилин.
- Для заливки збити жовток з молоком. Дістати ватрушку та розподілити заливку.
- Запікати 30-35 хвилин.
Як спекти ризьку ватрушку – дивіться у відео.