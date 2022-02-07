Смак дитинства – рецепт ризької ватрушки, яка подається до м'ятного чаю

Вона не кругла. Ризька ватрушка продавалася у вигляді прямокутника. В її основу обов'язково додається кориця та ванільний цукор

Ризька ватрушка / Фото: latvianeats.com

Вважатимемо, що ризька ватрушка – це перший прототип чизкейку радянських часів. Ні, сир у домашній випічці кілька десятків років тому теж використовували. Ми розповідали про "Сирний будиночок" без випічки.

Ризька ватрушка – не кругла, а прямокутна або трикутна, – улюблений смаколик латвійських школярів.

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Продавалася в їдальнях та кав'ярнях, найсмачніше, якщо вірити кулінарним сайтам Латвії, їсти її з м'ятним чаєм.

Фудблогерка lilyacvet радить брати максимально жирний сир.

Ризька ватрушка

Ризька ватрушка / Фото: instagram.com/lilyacvet/

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Інгредієнти для основи:

150 г борошна;

яйце;

100 г холодного вершкового масла;

2 ст. л. цукру;

дрібка солі;

по 0,5 ч. л. кориці та розпушувача.

Для начинки:

600 г сиру;

50 г сметани;

90 г цукру;

2 жовтки;

3 білки;

1 ч. л. борошна;

60 г родзинок (заздалегідь помити);

10 г ванільного цукру.

Для заливки:

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жовток;

2 ст. л. молока.

Сир можна використовувати для улюбленого з дитинства печива "Гусячі лапки".

Як приготувати:

Для тіста вершкове масло натерти в борошно, змішати руками. Додати сипучі інгредієнти, перемішати. Наприкінці додати яйце. Замісити тісто. Дно форми застелити пергаментом. Розподілити тісто по дну форми. Прибрати в морозилку, поки готується начинка. Для начинки з'єднати сир, цукор, жовтки та сметану, добре збити блендером. Додати борошно, перемішати лопаткою. Окремо збити білки до піни. Додати до сирної маси, перемішати. Додати родзинки та перемішати. Тісто перед випіканням наколоти виделкою. Випікати корж близько 10 хвилин у розігрітій до 180 градусів. На тісто викласти начинку, розподілити. Поставити у духовку на 10 хвилин. Для заливки збити жовток з молоком. Дістати ватрушку та розподілити заливку. Запікати 30-35 хвилин.

Як спекти ризьку ватрушку – дивіться у відео.