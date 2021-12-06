Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Котлети та не ті – потрібно вилити яєчну суміш до фаршу і, не перемішуючи, запекти

Ірина Маслова
6 грудня, 16:40
І тоді вийде чудова м'ясна закуска, яку не соромно поставити на святковий стіл. Знадобляться, крім фаршу та яєць, керамічні формочки для запікання. Також потрібно трохи твердого сиру та чері

Коли вдома є фарш, можна вважати, що вечерею ви забезпечені.

Наприклад, можна приготувати турецький пиріг без грама тіста, а можна – ось цю красиву гарячу закуску.

Гаряча закуска з фаршу з сиром та чері / Фото: ЧАЙХАНА Узбечка

Реклама

Фарш розподіляється за формах для запікання, до нього додається трохи тертого сиру та чері. Потім це все заливається сумішшю з молока та яєць.

Рецепт взято у каналу ЧАЙХАНА Узбечка.

Гаряча закуска з фаршу та яєць із сиром та чері

Інгредієнти:

Реклама
  • Фарш – 300 г
  • Цибуля – 150 г (одна велика штука)
  • Панірувальні сухарі – 70 г
  • Яйце в фарш
  • Яйця – 4 шт.
  • Олія – 50 мл
  • Тепла вода – 70 мл
  • Молоко – 100 мл
  • Вершкове масло
  • Твердий сир, помідори чері
  • Сіль, перець, паприка, зелень

Як приготувати:

  1. З'єднати всі інгредієнти та ретельно перемішати. Додати воду та олію і перемішати ще раз.
  2. Форми для запікання змастити вершковим маслом. У кожну форму викласти фарш і руками розподілити по поверхні, як видно на фото.
  3. Молоко поєднати з яйцями, додати подрібнену зелень, сіль, перець та перемішати.
  4. Натерти сир і викласти у кожну форму зверху фаршу. Додати дві половинки чері та розлити соус.
  5. Відправити у холодну духовку. Випікати 25-30 хвилин за 180 градусів.