Котлети та не ті – потрібно вилити яєчну суміш до фаршу і, не перемішуючи, запекти

Коли вдома є фарш, можна вважати, що вечерею ви забезпечені.
Наприклад, можна приготувати турецький пиріг без грама тіста, а можна – ось цю красиву гарячу закуску.
Гаряча закуска з фаршу з сиром та чері / Фото: ЧАЙХАНА Узбечка
Фарш розподіляється за формах для запікання, до нього додається трохи тертого сиру та чері. Потім це все заливається сумішшю з молока та яєць.
Рецепт взято у каналу ЧАЙХАНА Узбечка.
Гаряча закуска з фаршу та яєць із сиром та чері
Інгредієнти:
- Фарш – 300 г
- Цибуля – 150 г (одна велика штука)
- Панірувальні сухарі – 70 г
- Яйце в фарш
- Яйця – 4 шт.
- Олія – 50 мл
- Тепла вода – 70 мл
- Молоко – 100 мл
- Вершкове масло
- Твердий сир, помідори чері
- Сіль, перець, паприка, зелень
Як приготувати:
- З'єднати всі інгредієнти та ретельно перемішати. Додати воду та олію і перемішати ще раз.
- Форми для запікання змастити вершковим маслом. У кожну форму викласти фарш і руками розподілити по поверхні, як видно на фото.
- Молоко поєднати з яйцями, додати подрібнену зелень, сіль, перець та перемішати.
- Натерти сир і викласти у кожну форму зверху фаршу. Додати дві половинки чері та розлити соус.
- Відправити у холодну духовку. Випікати 25-30 хвилин за 180 градусів.