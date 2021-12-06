Котлети та не ті – потрібно вилити яєчну суміш до фаршу і, не перемішуючи, запекти

Коли вдома є фарш, можна вважати, що вечерею ви забезпечені.

Наприклад, можна приготувати турецький пиріг без грама тіста, а можна – ось цю красиву гарячу закуску.

Гаряча закуска з фаршу з сиром та чері / Фото: ЧАЙХАНА Узбечка

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Фарш розподіляється за формах для запікання, до нього додається трохи тертого сиру та чері. Потім це все заливається сумішшю з молока та яєць.

Рецепт взято у каналу ЧАЙХАНА Узбечка.

Гаряча закуска з фаршу та яєць із сиром та чері

Інгредієнти:

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Фарш – 300 г

Цибуля – 150 г (одна велика штука)

Панірувальні сухарі – 70 г

Яйце в фарш

Яйця – 4 шт.

Олія – 50 мл

Тепла вода – 70 мл

Молоко – 100 мл

Вершкове масло

Твердий сир, помідори чері

Сіль, перець, паприка, зелень

Як приготувати: