Котлети "Шкільні" зі свинячого фаршу – рецепт кухарів з їдалень (фото)

Уранці омлет, в обід котлети – це основний раціон школярів кілька десятків років тому.

Багато хто може впевнено сказати, що ті котлети чомусь були смачніші за домашні. Хоча зрозуміло, що вдома фаршу клали набагато більше.

Як приготувати котлети, як у школі

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Особливість – чорний хліб. Його, разом зі скоринкою, пропускали через м'ясорубку та додавали до фаршу. Принаймні так стверджують кухарі, які працювали в школі. Середні пропорції були такі: на кілограм фаршу пів кілограма хліба.

Фублогерка katosa_foodchiefзамочує хліб у молоці. Та ми розуміємо, що шкільні кухарі це робили у воді.

Котлети "Шкільні"

Шкільні котлети, рецепт

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Інгредієнти:

1 кг свинячого фаршу;

0,5 буханця чорного хліба;

1 цибулина;

1 яйце;

150 мл молока;

часник – 2 зубки;

панірувальні сухарі;

сіль, перець.

Як приготувати:

Замочити хліб зі скоринкою у молоці, пропустити через м'ясорубку. У фарш додати подрібнену цибулю, часник, вимочений хліб, яйце, посолити та поперчити. Відбити фарш. Сформувати котлети, обваляти в панірувальних сухарях. Смажити до готовності, подавати з картопляним пюре.

А після котлет можна було з'їсти тістечко "Шкільне" з повидлом і цукровою помадкою. Його легко приготувати в домашніх умовах.