Шкільний омлет на сніданок – рецепт та одне важливе правило для нього

Це рівні пропорції яєць та молока. Їх потрібно збити виделкою, додавши по щіпці солі та цукру. Форму для омлету краще брати велику, він збільшиться під час запікання