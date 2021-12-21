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Школьный омлет на завтрак – рецепт и одно важное правило для него

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
21 декабря, 07:01
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Это равные пропорции яиц и молока. Их нужно взбить вилкой, добавив по щепотке соли и сахара. Форму для омлета лучше брать большую, он увеличится во время запекания
Рецепт школьного омлета
Рецепт школьного омлета / Фото: instagram.com/shhh_kitchen

Омлеты всякие бывают. Очень сырными и невероятно тягучими, как грузинский борано, и скромными, вызывающими ностальгию – школьными.

Здесь нет ничего лишнего – яйца и молоко, но в одинаковых пропорциях. Форма для запекания обязательно смазывается сливочным маслом.

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Рецепт взят со страницы shhh_kitchen.

Школьный омлет

Ингредиенты:

  • 6 яиц;
  • 300 мл молока;
  • щепотка соли и сахара;
  • сливочное масло для смазывания формы.

Как приготовить:

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  1. Яйца разбить в молоко, тщательно смешать вилкой. Добавить щепотку соли и сахара.
  2. Форму смазать сливочным маслом и вылить яичную смесь.
  3. Запекать 30 минут в разогретой до 200 градусов духовке.

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Ирина Маслова
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