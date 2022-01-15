Краківський сирник з ніжною пісочною сіточкою – він запам'ятається надовго

Сирники люблять не лише у нас, вони практично повсюдні. Іноді їхня рецептура не може не дивувати. Це насамперед стосується сирників по-скандинавськи, куди додається трохи картоплі.

Краківський – гарний. І навіть більше – він урочистий. У ньому дуже багато практично повітряної начинки, яка красиво розміщується на тонкій основі з пісочного тіста.

Краківський сирник / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

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Так, повозитися з ним доведеться, але результат старань буде виправданий сповна.

Рецепт взято зі сторінки iuliaveselova4.

Краківський сирник

Інгредієнти:

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Сир – 1 кг

Яйце – 1 шт.

Яєчні білки та жовтки – по 8 шт.

Вершкове масло – 225 г

Цукрова пудра – 375 г

Ванілін – 2 г

Крохмаль – 3 ст. л.

Родзинки – 100 г

Пшеничне борошно – 250 г

Сіль – щіпка

Раніше ми розповідали про сирник-пиріг та його рецепт, коли треба скоротити час на приготування.

Як приготувати: