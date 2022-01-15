Краківський сирник з ніжною пісочною сіточкою – він запам'ятається надовго

Сирники люблять не лише у нас, вони практично повсюдні. Іноді їхня рецептура не може не дивувати. Це насамперед стосується сирників по-скандинавськи, куди додається трохи картоплі.
Краківський – гарний. І навіть більше – він урочистий. У ньому дуже багато практично повітряної начинки, яка красиво розміщується на тонкій основі з пісочного тіста.
Краківський сирник / Фото: instagram.com/vinegretteblog/
Так, повозитися з ним доведеться, але результат старань буде виправданий сповна.
Рецепт взято зі сторінки iuliaveselova4.
Краківський сирник
Інгредієнти:
- Сир – 1 кг
- Яйце – 1 шт.
- Яєчні білки та жовтки – по 8 шт.
- Вершкове масло – 225 г
- Цукрова пудра – 375 г
- Ванілін – 2 г
- Крохмаль – 3 ст. л.
- Родзинки – 100 г
- Пшеничне борошно – 250 г
- Сіль – щіпка
Раніше ми розповідали про сирник-пиріг та його рецепт, коли треба скоротити час на приготування.
Як приготувати:
- 125 г розм'якшеного масла збити з 125 г цукрової пудри. Додати 1 яйце, ванілін, перемішати. Просіяти борошно. Замісити тісто та відправити у холодильник на годину.
- Відрізати трохи більше половини тіста і розкочати в пласт. Викласти на деко, застелене пергаментом. Проколоти у кількох місцях виделкою. Поставити у холодильник на 30 хвилин.
- Випікати 15 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.
- Для начинки перетерти сир через сито. Збити у блендері до отримання ніжної маси.
- Збити розм'якшене вершкове масло, що залишилося, з 200 г цукрової пудри. Продовжуючи збивати, додавати по одному жовтки та по ложці сиру.
- Збити яєчні білки із щіпкою солі. Додати 50 г цукрової пудри та збивати до щільної піни. Додати підготовлені родзинки та крохмаль.
- У сирну масу додати яєчні білки, повільно перемішуючи.
- Готовий корж викласти у форму, зверху – сирну начинку.
- Розкочати тонко тісто, що залишилося. Нарізати на смужки і викласти у вигляді решітки зверху сиру.
- Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 50 хвилин.