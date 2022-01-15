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Краківський сирник з ніжною пісочною сіточкою – він запам'ятається надовго

Ірина Маслова
15 січня, 09:22
Його неймовірна легкість досягається шляхом окремого додавання до сиру збитих білків і жовтків. Прикрасити сирник можна глазур'ю з лимонного соку та цукрової пудри

Сирники люблять не лише у нас, вони практично повсюдні. Іноді їхня рецептура не може не дивувати. Це насамперед стосується сирників по-скандинавськи, куди додається трохи картоплі.

Краківський – гарний. І навіть більше – він урочистий. У ньому дуже багато практично повітряної начинки, яка красиво розміщується на тонкій основі з пісочного тіста.

Краківський сирник / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

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Так, повозитися з ним доведеться, але результат старань буде виправданий сповна.

Рецепт взято зі сторінки iuliaveselova4.

Краківський сирник

Інгредієнти:

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  • Сир – 1 кг
  • Яйце – 1 шт.
  • Яєчні білки та жовтки – по 8 шт.
  • Вершкове масло – 225 г
  • Цукрова пудра – 375 г
  • Ванілін – 2 г
  • Крохмаль – 3 ст. л.
  • Родзинки – 100 г
  • Пшеничне борошно – 250 г
  • Сіль – щіпка

Раніше ми розповідали про сирник-пиріг та його рецепт, коли треба скоротити час на приготування.

Як приготувати:

  1. 125 г розм'якшеного масла збити з 125 г цукрової пудри. Додати 1 яйце, ванілін, перемішати. Просіяти борошно. Замісити тісто та відправити у холодильник на годину.
  2. Відрізати трохи більше половини тіста і розкочати в пласт. Викласти на деко, застелене пергаментом. Проколоти у кількох місцях виделкою. Поставити у холодильник на 30 хвилин.
  3. Випікати 15 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.
  4. Для начинки перетерти сир через сито. Збити у блендері до отримання ніжної маси.
  5. Збити розм'якшене вершкове масло, що залишилося, з 200 г цукрової пудри. Продовжуючи збивати, додавати по одному жовтки та по ложці сиру.
  6. Збити яєчні білки із щіпкою солі. Додати 50 г цукрової пудри та збивати до щільної піни. Додати підготовлені родзинки та крохмаль.
  7. У сирну масу додати яєчні білки, повільно перемішуючи.
  8. Готовий корж викласти у форму, зверху – сирну начинку.
  9. Розкочати тонко тісто, що залишилося. Нарізати на смужки і викласти у вигляді решітки зверху сиру.
  10. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 50 хвилин.