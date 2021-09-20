Червоний рис Чарльстон – ідея для повноцінного яскравого обіду

Якщо потрібно поставити на стіл щось ситне, ароматне і красиве, то червоний рис Чарльстон стане вдалим вибором. Бажано, щоб це був басматі. Страва готується в кілька етапів – автори сучасного рецепта пропонують його відварити, потім протушкувати в густій томатній пасті. Особливий смак додасть топлений бекон, а подавати рис можна з м'ясом або тушкованими овочами. Сам же рецепт доволі поширений у США. Кажуть, що його привези африканські переселенці.

Червоний рис Чарльстон

Інгредієнти:

Червоний рис Чарльстон / Фото: cooking.nytimes.com

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6 скибочок бекону;

1 цибулина;

2 стебла селери, нарізані;

1 великий зелений перець, нарізаний;

1 ч. л. солі, плюс ще за смаком;

2 зуб. часнику, подрібнені;

2 чашки басматі, промитого прозорої води;

350 мл томатного пюре (пасти);

1 ½ чашки курячого бульйону або води;

1 ст. л. соусу чилі або за смаком;

1 ч. л. каджунської приправи;

1 ч. л. цукру;

½ ч. л. чорного перцю;

щіпка меленого каєнського перцю;

листя петрушки для прикраси.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів. У сковороді на середньому вогні обсмажте бекон до хрусткої скоринки, приблизно по 3 хвилини з кожного боку. Викладіть на паперовий рушник. Після того, як бекон охолоне, подрібніть. У тій же сковороді додайте нарізану цибулю, селеру, болгарський перець і 1 чайну ложку солі та обсмажте, доки цибуля не стане напівпрозорою, близько 5 хвилин. Додайте часник і обсмажте до появи аромату ще 30 секунд. У сковороду додайте промитий рис. Перемішайте і обсмажте рис впродовж 30 секунд. Додайте подрібнений бекон, томатне пюре, бульйон, гострий соус, каджунську приправу, цукор, перець і каєнський перець. Доведіть рис та овочі до кипіння, потім зменшіть вогонь до мінімуму і тушкуйте близько 5 хвилин. Доведіть до смаку сіллю. Перекладіть інгредієнти в змащену олієюм форму для запікання. Щільно накрийте форму для запікання фольгою і запікайте, доки рис не стане м'яким, приблизно 40-50 хвилин. Приблизно за 30 хвилин перевірте рис, щоб переконатися, що вся рідина увібралася, а рис м'який. (Якщо він занадто сухий або не до кінця приготований, за необхідності додавайте по кілька столових ложок води або бульйону і готуйте ще трохи.) Перед подачею на стіл і прикрасьте листям петрушки.

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