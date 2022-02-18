Креативний сніданок з яйцями, сосисками й тостовим хлібом – найпростіший рецепт

І ще один оригінальний рецепт для сосисок. Якщо поки не куштували мініпиріжки-кнопочки з ними, то обов'язково приготуйте.
Цей сніданок справді креативний і жодних відходів у ньому немає.
Креативний сніданок із сосисок та яєць / Фото: Gesundes Essen von Nata
М'якіші, коли виріжуться зі скоринки, теж потраплять на ці красиві гарячі бутерброди. Певної тягучості їм нададуть скибочки твердого сиру.
Рецепт знайшли на каналі Gesundes Essen von Nata.
Креативний сніданок із сосисок та яєць
Креативний сніданок із сосисок та яєць / Фото: Gesundes Essen von Nata
Інгредієнти:
- 4 скибочки тостового хліба;
- сосиски;
- 2-3 яйця;
- твердий сир;
- сіль, перець, кетчуп.
Рецепт пряної сосиски карівурст, гордості вуличної їжі Німеччини, знайдете тут.
Як приготувати:
- У хлібі вирізати м'якуші, не пошкоджуючи скоринку, і злегка розкачати їх качалкою. Скоринки залишити. Сосиски нарізати кружальцями.
- Яйця збити із сіллю та перцем, перелити в ємність з вузьким горлом.
- На сковороді розігріти вершкове масло. Викласти скоринки, всередину – сосиски.
- Акуратно вилити яєчну суміш у кожен квадрат. Додати спеції.
- Викласти на кожен квадрат по скибочці сиру. Полити кетчупом і накрити м'якушами.
- Готувати по хвилині з кожного боку.