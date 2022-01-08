Кубинський сендвіч до чаю – дивовижне поєднання солодкого та солонуватого смаків

Поєднання солодкого та солоного – відмінна риса кубинської кухні. Таким чином кубинці готують практично всі свої страви. Цей сендвіч із незвичайним смаковим поєднанням став практично національною гордістю.

Наприкінці 1920-х років у Гавані жила красуня на ім'я Гелена Руз. Зараз би її назвали активною світською левицею.

Кубинський сендвіч / Фото: cooking.nytimes.com

Реклама

Одного разу Гелена зайшла до місцевого ресторану та попросила сендвіч, де була б індичка, вершковий сир і трохи полуничного джему. Слава про нього розлетілася дуже швидко, скуштувати його в кубинських кав'ярнях можна і сьогодні.

Як правило, сендвіч Гелени Руз їдять під час пообіднього чаю, він відрізняється своєю акуратністю та злагодженістю. А ми знаємо, що сендвічі бувають різними, чого вартий американський "Нечепура Джо".

У рецепті The New York Times грудинку індички пропонують брати копчену, відварену або запечену.

Реклама

Сендвіч Гелени Руз – рецепт

Інгредієнти:

тостерний хліб;

2 ст. л. вершкового сиру плюс ще за потребою;

150 г нарізаної грудинки індички;

1 ½ ст. л. полуничного джему;

1 ч. л. несолоного вершкового масла.

Як приготувати: