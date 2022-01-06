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Кутя з булгура із соком лайма – рецепт від української фудблогерки

Ірина Маслова
6 січня, 13:01
Булгур вариться на воді в пропорції 1:2. Потім крупа ретельно промиваєтья. Крім маку, родзинок та меду, потрібен сік одного лайма. Він додається наприкінці

Ми всі шануємо традиції та знаємо, що кутю потрібно варити з пшениці та намагатися, щоб вона вийшла розсипчастою. Кулінарія не стоїть на одному місці – сьогодні з цією стравою можна експериментувати.

Фудблогерка zefirok_for_you пропонує приготувати її з булгуру. У рецепті є родзинки, горіхи та мед, а також сушена журавлина. Соком лайма кутя поливається майже перед подачею.

Кутя з булгура із соком лайма / Фото: instagram.com/zefirok_for_you

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Авторка цієї куті заливає її узваром або міцним чаєм.

Кутя з булгуру

Інгредієнти:

  • Булгур – 200-250 г
  • Журавлина сушена – 50 г
  • Сік одного лайма
  • Мак, горіхи – по 50 г
  • Родзинки – 30 г
  • Мед – 1 ст. л.

Як приготувати:⠀

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  1. Відварити булгур до готовності, промити холодною водою, дати повністю стекти.
  2. Залити окропом мак і залишити на 30 хвилин. Промити та перетерти.
  3. Змішати всі інгредієнти, полити соком лайма та дати настоятися впродовж 30 хвилин.