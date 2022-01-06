Кутя з булгура із соком лайма – рецепт від української фудблогерки

Ми всі шануємо традиції та знаємо, що кутю потрібно варити з пшениці та намагатися, щоб вона вийшла розсипчастою. Кулінарія не стоїть на одному місці – сьогодні з цією стравою можна експериментувати.
Фудблогерка zefirok_for_you пропонує приготувати її з булгуру. У рецепті є родзинки, горіхи та мед, а також сушена журавлина. Соком лайма кутя поливається майже перед подачею.
Кутя з булгура із соком лайма / Фото: instagram.com/zefirok_for_you
Авторка цієї куті заливає її узваром або міцним чаєм.
Кутя з булгуру
Інгредієнти:
- Булгур – 200-250 г
- Журавлина сушена – 50 г
- Сік одного лайма
- Мак, горіхи – по 50 г
- Родзинки – 30 г
- Мед – 1 ст. л.
Як приготувати:⠀
- Відварити булгур до готовності, промити холодною водою, дати повністю стекти.
- Залити окропом мак і залишити на 30 хвилин. Промити та перетерти.
- Змішати всі інгредієнти, полити соком лайма та дати настоятися впродовж 30 хвилин.