Як зварити розсипчасту різдвяну кутю та її класичний рецепт

Трапеза на Святвечір завжди починається з куті, вона є головною на цьому столі. І, мабуть, це одна з найдавніших страв, яка дійшла до нас практично не змінюючись.
Сьогодні її готують і з рису, але правильна кутя є лише з пшениці. Готувати ці злакові непросто, адже крупа може розваритись або навпаки – бути твердою.
Зібрали всі поради щодо приготування куті та її класичний рецепт – нижче.
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Пшеницю треба замочувати на ніч
Для початку її потрібно перебрати та просіяти. Потім ретельно промити. Робити це, доки вода не стане прозорою.
І щоб пшениця зварилася швидко, її потрібно замочити. Бажано на ніч.
Варити в каструлі з товстими стінками, додавши олію та сіль
Після того, як пшениця постояла у воді, її треба злити та залити крупу чистою. Радять додати олії , 2-3 столові ложки, і кілька щіпок солі, а варити у каструлі з товстими стінками.
На 1 склянку пшениці потрібно 3 літри води.
Коли вода з пшеницею закипить, у середньому її потрібно готувати мінімум годину.
Є ще один спосіб – приготувати пшеницю в духовці у співвідношенні 1:3 (пшениця-вода). Готувати за 180 градусів, доки зерно повністю не вбере воду.
Промити кип'яченою теплою водою
Коли пшениця готова, її обов'язково варто промити в друшляку і дати стекти воді.
Кутя – класичний рецепт
Інгредієнти:
- 300 г пшениці;
- 100 г маку;
- 3 ст. л. меду;
- щіпка солі та олія для варіння;
- узвар.
Як приготувати:
- Відварити пшеницю, промити теплою кип'яченою водою, злити воду та охолодити.
- Мак промити, залити окропом та проварити кілька хвилин. Злити воду та подрібнити за смаком.
- Розвести мед у теплій кип'яченій воді у пропорції 1:1.
- Для узвару улюблені сухофрукти (яблука, груші, чорнослив) ретельно вимити та проварити впродовж 15-20 хвилин, охолодити. Краще, якщо узвар настоїться хоча б кілька годин.
- Мак змішати з пшеницею.
- Мед та узвар додати перед подачею на стіл.