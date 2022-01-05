Кутя з пропареного рису – рецепт з мигдалем та родзинками

З куті починається, нею і закінчується святкова вечеря. Традиційно її готують з пшениці з медом та узваром. Не менш смачною вона виходить з пропареного рису.

У цьому рецепті мигдаль не залишається цілим, його потрібно розтерти в кашку разом з цукровою пудрою.

Кутя з пропареного рису з родзинками та мигдалем / Фото: instagram.com/stadnik_kulinar/

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Замість цукрової пудри можна використати мед. Також можна додавати сухофрукти, цукати, фрукти та будь-які горіхи на свій смак.

Фудблогерка stadnik_kulinar нагадує про правильні пропорції для рису – 2 склянки води на 1 склянку крупи.

Кутя з пропареного рису з родзинками та мигдалем

Інгредієнти:⠀

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Рис круглий – 1 ск.

Родзинки – 100 г

Мигдаль – 100 г

Цукрова пудра – за смаком

Як приготувати: