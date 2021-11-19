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Мафіни та філе в медовому маринаді – рецепти з курки на Новий рік 2022

Ірина Маслова
19 листопада, 13:21
Це якщо ви не плануєте запікати курку цілою, а використовувати частини. Філе в медово-часниковому маринаді може стати гарячою закускою, мафіни – холодною. Останні, до речі, для тих, хто за правильне харучування

Новий рік-2022 – рік Тигра. Зрозуміло, цей хижак віддає перевагу свинині та яловичині. Але є велика ймовірність, що й курка йому теж сподобається.

Ця їжа проста в приготуванні плюс вона легка, тому переїдання можна не боятися.

Страви з курки на Новий рік-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

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Філе за рецептом tut_pro_vse_salati_i_eda має маринуватися в меді та часнику не менше 15 хвилин. Курячі мафіни за рецептом rita_evs_pp для тих, хто любить не надто калорійну та корисну їжу.

Курячі мафіни

Курячі мафіни / Фото: instagram.com/rita_evs_pp

Інгредієнти:

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  • Куряче філе відварене – 370 г
  • Сир твердий – 100 г
  • Болгарський перець – 40 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Сметана 15% – 150 г
  • Сіль, перець, зелена цибуля, кріп – за смаком

Як приготувати:

  1. Філе подрібнити ножем або в блендері. Перець, зелень та цибулю нарізати. Яйця трохи збити виделкою.
  2. Усі інгредієнти змішати, додати сметану і тертий сир, ще раз добре перемішати, посолити за смаком.
  3. Суміш розкласти формочках і запікати за 180 градусів 30-35 хвилин.

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Соковита курка в медово-часниковому маринаді

Соковита курка в медово-часниковому маринаді / Фото: instagram.com/tut_pro_vse_salati_i_eda


Інгредієнти:

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  • Куряче філе – 1 кг
  • Оливкова олія – 1 ст. л.
  • Часник, дрібно нарізаний – 4 зуб.
  • Мед – 3 ст. л.
  • Яблучний оцет – 2 ст. л.
  • Сіль, спеції, зелень – за смаком

Як приготувати:

  1. З'єднати олію, часник, оцет і мед.
  2. Додати в маринад шматочки курячого філе і приправити сіллю і перцем. Перемішати і лишити маринуватися 15 хвилин.
  3. Покласти курячі шматочки в один шар на сковороду і смажити до золотавого кольору з обох боків, близько 8 хвилин.
  4. Обсмажувати важливо частинами, щоб отримати золотавий колір.
  5. Перед подачею прикрасити свіжою зеленню.