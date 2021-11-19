Мафіни та філе в медовому маринаді – рецепти з курки на Новий рік 2022

Новий рік-2022 – рік Тигра. Зрозуміло, цей хижак віддає перевагу свинині та яловичині. Але є велика ймовірність, що й курка йому теж сподобається.

Ця їжа проста в приготуванні плюс вона легка, тому переїдання можна не боятися.

Страви з курки на Новий рік-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

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Філе за рецептом tut_pro_vse_salati_i_eda має маринуватися в меді та часнику не менше 15 хвилин. Курячі мафіни за рецептом rita_evs_pp для тих, хто любить не надто калорійну та корисну їжу.

Курячі мафіни

Курячі мафіни / Фото: instagram.com/rita_evs_pp

Інгредієнти:

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Куряче філе відварене – 370 г

Сир твердий – 100 г

Болгарський перець – 40 г

Яйця – 2 шт.

Сметана 15% – 150 г

Сіль, перець, зелена цибуля, кріп – за смаком

Як приготувати:

Філе подрібнити ножем або в блендері. Перець, зелень та цибулю нарізати. Яйця трохи збити виделкою. Усі інгредієнти змішати, додати сметану і тертий сир, ще раз добре перемішати, посолити за смаком. Суміш розкласти формочках і запікати за 180 градусів 30-35 хвилин.

Соковита курка в медово-часниковому маринаді

Соковита курка в медово-часниковому маринаді / Фото: instagram.com/tut_pro_vse_salati_i_eda

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Куряче філе – 1 кг

Оливкова олія – 1 ст. л.

Часник, дрібно нарізаний – 4 зуб.

Мед – 3 ст. л.

Яблучний оцет – 2 ст. л.

Сіль, спеції, зелень – за смаком

Інгредієнти:

Як приготувати: