Ліниві пиріжки "Виручайки" з двома видами начинок – готуються за 30 хвилин

Принцип будь-яких лінивих рецептів – це швидко, але смачно. Ми розповідали, як можна отримати чебуреки практично миттєво, тепер дізнаємося про пиріжки.

Завдання – замісити тісто, подрібнити інгредієнти для начинки, вмішати їх і смажити на сковороді, як оладки. Після остигання вони не осідають і залишаються пишними.

Ліниві пиріжки "Виручайки" / Фото: Калнина Наталья

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Фудблогерка Калніна Наталія пропонує дві начинки – з ковбаси та яєць із зеленою цибулею.

Ліниві пиріжки "Виручайки"

Інгредієнти:

Кефір – 250 мл

Вода – 40 мл

Яйце – 1 шт.

Сіль, сода – по 1/2 ч. л.

Ццукор -1 ч. л.

Борошно – 240 г

Для начинки 1:

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Ковбаса -150 г

Для начинки 2:

Яйця – 3-4 шт.

Зелена цибуля – пучок

Як приготувати: