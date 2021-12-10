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Ліниві пиріжки "Виручайки" з двома видами начинок – готуються за 30 хвилин

Ірина Маслова
10 грудня, 17:30
Тісто замішується на кефірі максимально швидко, пиріжки формувати не потрібно. Для начинки можна взяти або ковбасу, або відварити яйця і з'єднати їх із зеленою цибулею

Принцип будь-яких лінивих рецептів – це швидко, але смачно. Ми розповідали, як можна отримати чебуреки практично миттєво, тепер дізнаємося про пиріжки.

Завдання – замісити тісто, подрібнити інгредієнти для начинки, вмішати їх і смажити на сковороді, як оладки. Після остигання вони не осідають і залишаються пишними.

Ліниві пиріжки "Виручайки" / Фото: Калнина Наталья

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Фудблогерка Калніна Наталія пропонує дві начинки – з ковбаси та яєць із зеленою цибулею.

Ліниві пиріжки "Виручайки"

Інгредієнти:

  • Кефір – 250 мл
  • Вода – 40 мл
  • Яйце – 1 шт.
  • Сіль, сода – по 1/2 ч. л.
  • Ццукор -1 ч. л.
  • Борошно – 240 г

Для начинки 1:

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  • Ковбаса -150 г

Для начинки 2:

  • Яйця – 3-4 шт.
  • Зелена цибуля – пучок

Як приготувати:

  1. У ківш вилити кефір та з'єднати з водою. Підігріти до температури близько 40 градусів. Зняти з вогню.
  2. Для начинки 1 ковбасу нарізати кубиками. Для начинки 2 варені яйця нарізати і з'єднати з подрібненою цибулею.
  3. Перелити теплий миску, додати цукор, сіль, розбити яйце і додати борошно. Замісити густе тісто. Тепер можна додати соду.
  4. Додати начинку на вибір та перемішати.
  5. На сковороді добре розігріти олію, за допомогою двох ложок сформувати пиріжки.
  6. Обсмажувати до готовності.