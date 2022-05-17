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Лінивий сніданок – рецепт соковитих сирних паличок

Ірина Маслова
17 травня, 07:01
Для тіста потрібно трохи сметани. Якщо є дрібні вівсяні пластівці, їх можна використовувати в ролі панірування.

Мабуть, кисломолочний сир, після вівсянки та яєць, це один із найпопулярніших продуктів на сніданок. Крім сирників, його використовують у швидких коржиках або для цих паличок.

Вони вийдуть соковитими, це забезпечить сметана. Обсмажувати їх потрібно на добре розігрітій олії. На бажання використовуйте вершкове масло.

Рецепт паличок з кисломолочного сиру

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Рецепт зі сторінки gotovimdoma_82.

Сирні палички на сніданок

Сирні палички на сніданок

Інгредієнти:

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  • 350 г – сир;
  • 1 шт. – яйце;
  • 1 ст. л. – сметана;
  • 2 ст. л. – цукор;
  • дрібка солі;
  • 1 ч. л. – розпушувач;
  • 200-250 г – борошно.

Як приготувати:

  1. Сир з'єднати з яйцем, додати сіль, цукор та сметану. Добре перемішати.
  2. Частинами ввести борошно, додати розпушувач. Замісити тісто, сформувати джгут та нарізати на порції.
  3. Смажити на добре розігрітій олії з усіх боків, викласти на паперовий рушник.

Як зробити палички з твердого сиру, які можуть замінити хліб, читайте тут.