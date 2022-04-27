Сирні коржики з величезною кількістю зелені – рецепт до сніданку

У рецепті є часник, його використовувати не обов'язково. Зелень може бути різною, але що більше її буде, то краще

Коржики із сиром на сніданок / Фото: instagram.com/kuxnya_prav_pit

Коржики – це зручно, тим паче коли треба приготувати швидкий і простий сніданок. У Марокко їх смажать на манці з овочами, для цих потрібен кисломолочний і твердий сир.

Коржики запікаються не довше 25 хвилин. Кількість інгредієнтів від фудблогерки oxana.spain розрахований на три коржики.

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Не робіть їх надто тонкими, краще – до одного сантиметра. Так коржики буду соковитими.

Сирні коржики на сніданок

Сирні коржики на сніданок / Фото: instagram.com/oxana.spain/

Інгредієнти:

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250 г сиру;

100 г твердого сиру;

1 яйце;

1 ст. л. борошна;

1 зубчик часнику;

зелень;

дрібка солі.

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Як приготувати:

Твердий сир натерти на дрібній тертці. Порізати зелень та часник. Яйце, кисломолочний сир, сир, сіль перемішати. Додати зелень, часник та борошно. Добре перемішати. Сформувати коржики у формі млинця завтовшки до одного см. Викласти на застелене деко, випікати 25-30 хвилин за температури 180 градусів.

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