Сирні коржики з величезною кількістю зелені – рецепт до сніданку

Коржики – це зручно, тим паче коли треба приготувати швидкий і простий сніданок. У Марокко їх смажать на манці з овочами, для цих потрібен кисломолочний і твердий сир.
Коржики запікаються не довше 25 хвилин. Кількість інгредієнтів від фудблогерки oxana.spain розрахований на три коржики.
Не робіть їх надто тонкими, краще – до одного сантиметра. Так коржики буду соковитими.
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Сирні коржики на сніданок
Інгредієнти:
- 250 г сиру;
- 100 г твердого сиру;
- 1 яйце;
- 1 ст. л. борошна;
- 1 зубчик часнику;
- зелень;
- дрібка солі.
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Як приготувати:
- Твердий сир натерти на дрібній тертці. Порізати зелень та часник.
- Яйце, кисломолочний сир, сир, сіль перемішати. Додати зелень, часник та борошно. Добре перемішати.
- Сформувати коржики у формі млинця завтовшки до одного см.
- Викласти на застелене деко, випікати 25-30 хвилин за температури 180 градусів.
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