Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua

Соус для шашлику

Швидкий сніданок

Вечеря за 30 хвилин

Як у дитинстві

Хліб на сковороді

Домашня піта
СЬОГОДНІ Їжа

Сирні коржики з величезною кількістю зелені – рецепт до сніданку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 квітня, 07:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У рецепті є часник, його використовувати не обов'язково. Зелень може бути різною, але що більше її буде, то краще
Коржики із сиром на сніданок
Коржики із сиром на сніданок / Фото: instagram.com/kuxnya_prav_pit

Коржики – це зручно, тим паче коли треба приготувати швидкий і простий сніданок. У Марокко їх смажать на манці з овочами, для цих потрібен кисломолочний і твердий сир.

Коржики запікаються не довше 25 хвилин. Кількість інгредієнтів від фудблогерки oxana.spain розрахований на три коржики.

Реклама

Не робіть їх надто тонкими, краще – до одного сантиметра. Так коржики буду соковитими.

Сирні коржики на сніданок

Сирні коржики на сніданок
Сирні коржики на сніданок / Фото: instagram.com/oxana.spain/

Інгредієнти:

Реклама
  • 250 г сиру;
  • 100 г твердого сиру;
  • 1 яйце;
  • 1 ст. л. борошна;
  • 1 зубчик часнику;
  • зелень;
  • дрібка солі.

Тут дізнаєтеся, як зробити дріжджові коржики, які замінять хліб.

Як приготувати:

  1. Твердий сир натерти на дрібній тертці. Порізати зелень та часник.
  2. Яйце, кисломолочний сир, сир, сіль перемішати. Додати зелень, часник та борошно. Добре перемішати.
  3. Сформувати коржики у формі млинця завтовшки до одного см.
  4. Викласти на застелене деко, випікати 25-30 хвилин за температури 180 градусів.

Рецепт красивих сметанних коржиків, улюблених з дитинства, читайте тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Будь в тренді
Топ-рецепт у TikTok
Готувати
Секрети свіжості
Як зберігати кавові зерна?
Дізнатися
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Контроль якості
Як перевірити вершкове масло?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Лайфхак тижня
Домашня сметана
Хакнути

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти