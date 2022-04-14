Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua

Без випікання

Смажимо до скоринки

Вечеря за 15 хвилин

Смак дитинства

Чим замінити вершки

Швидкий обід
СЬОГОДНІ Їжа

Манні коржики з овочами – рецепт марокканського сніданку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 квітня, 07:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Називаються ці коржики утапам і їдять їх у Марокко постійно, не тільки вранці. В оригінальному рецепті потрібен гострий перець, пропонуємо замінити його на болгарський
Манні коржики з овочами
Манні коржики з овочами / Фото: instagram.com/upalee_mykitchen

Зрозуміло, що коржики та їхні різновиди присутні в усіх кухнях світу. Ми розповідали про грузинські мчаді, їх готують із кукурудзяного борошна.

У Марокко роблять манні коржики з додаванням овочів. Використовують помідори, перець чилі та цибулю.

Реклама

Пропонуємо замінити гострий перець, усе-таки у нас сніданок, на болгарський.

Наскільки утапам будуть засмаженими – залежить від ваших уподобань. Закінчувати готувати треба під кришкою.

Саме тісто замішується на воді.

Реклама

Рецепт із сайту Foodies.academy.

Манні коржики утапам

Манні коржики утапам
Манні коржики утапам / Фото: instagram.com/foodies.academy/

Інгредієнти:

Реклама
  • манка – 250 г;
  • помідор, болгарський перець або перець чилі – за смаком;
  • цибуля – 2 шт.;
  • вода – склянка;
  • лимонний сік – 2 ст. л.;
  • сода – 1/2 ч. л.;
  • олія;
  • сіль.

Тут знайдете рецепт вітамінних коржиків. Для них потрібно багато зелені.

Як приготувати:

  1. Змішати манну крупу з водою та залишити суміш на 30 хвилин
  2. Дрібно порізати цибулю, помідор, перець.
  3. У суміш манки та води додати лимонний сік, соду та дрібку солі, все перемішати.
  4. Нагріти сковороду (краще використати млинцеву), змастити олією. Налити дві-три столові ложки тіста й рівномірно розподілити на товстий млинець.
  5. За хвилину викласти на поверхню млинця нарізані овочі та рівномірно розподілити, зверху збризкати олією. Готувати на середньому вогні, доки утапам не просмажиться з одного боку.
  6. Перевернути та обсмажити з іншого боку до золотавості.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Stay with Ukraine
Патріотичні яйця на Великдень
Фарбувати
Секрети свіжості
Як зберігати хліб?
Дізнатися
Будете пекти паски цього року?
Готувати
Рецепт за гороскопом
Що приготувати Левам
Дізнатися страву
Контроль якості
Перевірити розпушувач тіста
Дізнатися
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Домашні чіпси
Хакнути
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти