Манні коржики з овочами – рецепт марокканського сніданку

Називаються ці коржики утапам і їдять їх у Марокко постійно, не тільки вранці. В оригінальному рецепті потрібен гострий перець, пропонуємо замінити його на болгарський

Манні коржики з овочами / Фото: instagram.com/upalee_mykitchen

Зрозуміло, що коржики та їхні різновиди присутні в усіх кухнях світу. Ми розповідали про грузинські мчаді, їх готують із кукурудзяного борошна.

У Марокко роблять манні коржики з додаванням овочів. Використовують помідори, перець чилі та цибулю.

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Пропонуємо замінити гострий перець, усе-таки у нас сніданок, на болгарський.

Наскільки утапам будуть засмаженими – залежить від ваших уподобань. Закінчувати готувати треба під кришкою.

Саме тісто замішується на воді.

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Рецепт із сайту Foodies.academy.

Манні коржики утапам

Манні коржики утапам / Фото: instagram.com/foodies.academy/

Інгредієнти:

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манка – 250 г;

помідор, болгарський перець або перець чилі – за смаком;

цибуля – 2 шт.;

вода – склянка;

лимонний сік – 2 ст. л.;

сода – 1/2 ч. л.;

олія;

сіль.

Тут знайдете рецепт вітамінних коржиків. Для них потрібно багато зелені.

Як приготувати: