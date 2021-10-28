Коржик з лаваша з індичкою та сиром для здорового та ситного ранку

Так часто буває – хочеться зранку з'їсти щось смачне та корисне, але при цьому не витрачаючи особливо часу. Як варіянт можна зробити запечену вівсянку з яблуком та морквою, її вистачить надовго.
Але можна зробити інакше і взяти лаваш, шинка або м'ясо індички, яйця та сир та приготувати коржик за рецептом yana_balakina. Лаваш у цьому випадку ріжеться на смужки та з'єднується з іншими інгредієнтами.
Коржик з лаваша з індичкою та сиром / Фото: instagram.com/yana_balakina/
Коржик з лаваша з індичкою та сиром
Інгредієнти:
- 1 лист тонкого лаваша;
- 200 г шинки з індички;
- 200 г сиру, можна більше;
- 3 яйця;
- сіль, спеції, зелень – за смаком;
- олія.
Як приготувати:
- Лаваш порізати на тонкі смужки, шинку – кубиком, зелень подрібнити, сир натерти. Все змішати.
- Вбити в цю масу яйця, посолити, поперчити, добре вимішати.
- Сковороду змастити олією, поставити на повільний вогонь, викласти масу в сковороду, розрівняти та накрити кришкою. Смажити до зарум'янювання знизу, потім перевернути і знову підсмажити.