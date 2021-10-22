Їжа
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 Вибори в Харкові Вибори в Харкові 🚑 Поради лікаря Комаровського

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Запечена вівсянка з морквою і яблуком, якої вистачить не на один сніданок

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
22 жовтня, 07:01
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Справа в тому, що її виходить багато і після розігрівання вона стає тільки смачніше. Вівсянка запікається з молоком і вершковим маслом, тому каша доволі поживна
Запечена вівсянка з яблуком, морквою і горіхами
Запечена вівсянка з яблуком, морквою і горіхами / Фото: www.bonappetit.com

Коли вівсянка запікається, неважливо з чим, вона набуває трохи хрусткої текстури. Для багатьох такий варіянт каші набагато смачніше за звичайну. Ця вівсянка від Вonappetit дивовижна за декількома пунктами: її виходить багато, а аромат, який дадуть яблука та морква, забути важко.

Запечена вівсянка з яблуком, морквою і горіхами

Інгредієнти (6-8 порцій):

Реклама
  • 200 г вершкового масла;
  • 1 велике яйце;
  • цедра 1 апельсина;
  • 100 г свіжого апельсинового соку;
  • 200 г молока;
  • по 1 ч. л. ванільного цукру, солі, розпушувача, меленої кориці;
  • половина ч. л. меленого імбиру;
  • 350 г вівсяної крупи;
  • 2 тертих яблука;
  • 1 терта морква;
  • 50 г родзинок;
  • пекан або волоські горіхи – для подачі.

Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть вершковим маслом форму для запікання.
  2. Збийте яйце. Цедру апельсина, апельсиновий сік, молоко, масло, ваніль, сіль, корицю таі імбир змішайте та з'єднайте з яйцем.
  3. Додайте вівсянку, яблуко, моркву, родзинки, розпушувач і ще раз перемішайте. Викладіть у підготовлену форму та посипте горіхами.
  4. Запікайте, доки верх не стане золотавим близько 40 хвилин. Дайте постояти 5 хвилин.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш італійську кухню?
Готувати піццу
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Готуємо вечерю сьогодні
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти