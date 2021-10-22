Запечена вівсянка з морквою і яблуком, якої вистачить не на один сніданок

Коли вівсянка запікається, неважливо з чим, вона набуває трохи хрусткої текстури. Для багатьох такий варіянт каші набагато смачніше за звичайну. Ця вівсянка від Вonappetit дивовижна за декількома пунктами: її виходить багато, а аромат, який дадуть яблука та морква, забути важко.
Запечена вівсянка з яблуком, морквою і горіхами
Інгредієнти (6-8 порцій):
- 200 г вершкового масла;
- 1 велике яйце;
- цедра 1 апельсина;
- 100 г свіжого апельсинового соку;
- 200 г молока;
- по 1 ч. л. ванільного цукру, солі, розпушувача, меленої кориці;
- половина ч. л. меленого імбиру;
- 350 г вівсяної крупи;
- 2 тертих яблука;
- 1 терта морква;
- 50 г родзинок;
- пекан або волоські горіхи – для подачі.
Як приготувати:
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- Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть вершковим маслом форму для запікання.
- Збийте яйце. Цедру апельсина, апельсиновий сік, молоко, масло, ваніль, сіль, корицю таі імбир змішайте та з'єднайте з яйцем.
- Додайте вівсянку, яблуко, моркву, родзинки, розпушувач і ще раз перемішайте. Викладіть у підготовлену форму та посипте горіхами.
- Запікайте, доки верх не стане золотавим близько 40 хвилин. Дайте постояти 5 хвилин.