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Литовський борщ з вушками із сушеними грибами – вариться на яловичих або свинячих кістках

Ірина Маслова
14 березня, 14:32
Частина сушених грибів, варене яйце та гречка – це начинка для вушок. Ще одна частина сушених грибів потрапить безпосередньо до борщу

Борщ з вушками готують не лише у нас, а й, як з'ясувалося, у Литві також. Якщо поки не готували борщ по-бахмацьки, то спробуйте обов'язково, але для нього вушка не потрібні.

Для багатьох литовський борщ – це насамперед холодна перша страва, а цей подається гарячим.

Литовський борщ із сушеними грибами / Фото: instagram.com/tanya281085/

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Начинка для вушок складається з гречаної каші, сушених грибів та відвареного яйця. Тісто зробіть за своїм перевіреним рецептом для вареників.

Литовський борщ з вушками

Литовський борщ із сушеними грибами / Фото: instagram.com/tanya281085/

Інгредієнти:

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  • 500 г яловичих кісток;
  • 2 цибулини;
  • 1 маленький буряк;
  • корінь петрушки;
  • 4 ст. л. сметани (для подачі);
  • сіль, перець, лимонна кислота, цукор;
  • кріп, петрушка.

Для вушок:

  • 1 склянка борошна;
  • 40 г гречки;
  • 1 цибулина;
  • 20 г сушених грибів;
  • 2 яйця;
  • сіль, перець;
  • 50 мл води.

Про всі особливості борщу по-флотськи та його рецепт читайте тут.

Як приготувати:

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  1. Гриби залити холодною водою, відварити у цій же воді. Відвар зберегти.
  2. Частину грибів дрібно нарізати, додати зварене круто яйце, дрібно нарізану пасеровану цибулю, відварену гречку, зелень, сіль і перець. Перемішати.
  3. Додати сире яйце, перемішати – фарш для вушок готовий.
  4. Для вушок замісити тісто, як для вареників, тонко розкачати, нарізати на квадрати і зробити вушка з грибним фаршем.
  5. Приготувати бульйон і з'єднати з процідженим грибним відваром. Довести до кипіння.
  6. Додати пасеровану моркву, корінь петрушки та цибулю. Трохи проварити.
  7. Додати пасерований буряк, довести до кипіння. Опустити вушка та готувати кілька хвилин.
  8. Довести до смаку сіллю, перцем, цукром, лимонною кислотою.
  9. Додати нарізані гриби, готувати хвилину.
  10. Подавати зі сметаною та зеленню.