Борщ по-бахмацьки – рецепт із книги 1913 року "Страви й напитки в Україні"

Продовжуємо збирати цікаві рецепти борщу. Як приготувати борщ по-флотськи та про всі його особливості, читайте тут.
Книга Зінаїди Клиновецької "Страви й напитки в Україні" вийшла у 1913 році та містить близько тисячі рецептів, зібраних по всій Україні.
Цей борщ із Чернігівської області, а точніше, з Бахмача. Овочі потрібно пасерувати на топленому жирі. Окрім буряків, знадобиться томатна паста.
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Борщ по-бахмацьки
Інгредієнти на один літр:
- бульйон;
- буряк – 1 шт.;
- картопля – 5 шт.;
- квасоля – 40 г;
- капуста – 150 г;
- цибулина;
- морква – 40 г;
- томатна паста – 4 ст. л.;
- жир – 30 г;
- оцет 9% – 1 ч. л.;
- сухофрукти (яблука, груші) – 50 г;
- сіль, перець.
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Як приготувати:
- У киплячий бульйон покласти попередньо підготовлену квасолю, відварену до напівготовності, сухофрукти (замочені, промиті та нарізані) і варити 15-20 хвилин.
- Додати нашатковану капусту, довести до кипіння. Додати нарізану картоплю, варити 10-15 хвилин.
- Додати пасеровані на жирі овочі з томатною пастою, оцтом: буряк, моркву, нашатковані соломкою, дрібно нарізану цибулю.
- За 5-10 хвилин до закінчення варіння додати сіль, спеції.