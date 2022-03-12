Борщ по-бахмацьки – рецепт із книги 1913 року "Страви й напитки в Україні"

Про м'ясо у цьому рецепті не згадується, але на ньому можна зварити бульйон. Ну або зробити цей борщ пісним

Борщ по-бахмацьки / Фото: Инстаграм

Продовжуємо збирати цікаві рецепти борщу. Як приготувати борщ по-флотськи та про всі його особливості, читайте тут.

Книга Зінаїди Клиновецької "Страви й напитки в Україні" вийшла у 1913 році та містить близько тисячі рецептів, зібраних по всій Україні.

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Цей борщ із Чернігівської області, а точніше, з Бахмача. Овочі потрібно пасерувати на топленому жирі. Окрім буряків, знадобиться томатна паста.

Борщ по-бахмацьки

Інгредієнти на один літр:

бульйон;

буряк – 1 шт.;

картопля – 5 шт.;

квасоля – 40 г;

капуста – 150 г;

цибулина;

морква – 40 г;

томатна паста – 4 ст. л.;

жир – 30 г;

оцет 9% – 1 ч. л.;

сухофрукти (яблука, груші) – 50 г;

сіль, перець.

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Як приготувати: