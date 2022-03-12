Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua

Без молока та яєць

Вечеря за півгодини

Домашній хліб

Пісні страви

Як зберігати грудне молоко

Продукти тривалого зберігання
СЬОГОДНІ Їжа

Борщ по-бахмацьки – рецепт із книги 1913 року "Страви й напитки в Україні"

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 березня, 13:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Про м'ясо у цьому рецепті не згадується, але на ньому можна зварити бульйон. Ну або зробити цей борщ пісним
Борщ по-бахмацьки
Борщ по-бахмацьки / Фото: Инстаграм

Продовжуємо збирати цікаві рецепти борщу. Як приготувати борщ по-флотськи та про всі його особливості, читайте тут.

Книга Зінаїди Клиновецької "Страви й напитки в Україні" вийшла у 1913 році та містить близько тисячі рецептів, зібраних по всій Україні.

Реклама

Цей борщ із Чернігівської області, а точніше, з Бахмача. Овочі потрібно пасерувати на топленому жирі. Окрім буряків, знадобиться томатна паста.

Борщ по-бахмацьки

Інгредієнти на один літр:

  • бульйон;
  • буряк – 1 шт.;
  • картопля – 5 шт.;
  • квасоля – 40 г;
  • капуста – 150 г;
  • цибулина;
  • морква – 40 г;
  • томатна паста – 4 ст. л.;
  • жир – 30 г;
  • оцет 9% – 1 ч. л.;
  • сухофрукти (яблука, груші) – 50 г;
  • сіль, перець.

Тут дізнаєтеся, як запекти часточки гарбуза, які можуть замінити хліб і які можна подавати до перших страв.

Реклама

Як приготувати:

  1. У киплячий бульйон покласти попередньо підготовлену квасолю, відварену до напівготовності, сухофрукти (замочені, промиті та нарізані) і варити 15-20 хвилин.
  2. Додати нашатковану капусту, довести до кипіння. Додати нарізану картоплю, варити 10-15 хвилин.
  3. Додати пасеровані на жирі овочі з томатною пастою, оцтом: буряк, моркву, нашатковані соломкою, дрібно нарізану цибулю.
  4. За 5-10 хвилин до закінчення варіння додати сіль, спеції.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Історії звитяг
Лейтенант Євген Пальченко - командир танкового взводу - проявив неймовірну сміливість та військову кмітливість, прикриваючи вихід своєї бригади з оточення, чим врятував життя багатьом побратимам. При цьому зумів вибратися з-під шаленого вогню живим. Став одним з наймолодших Героїв України, отримавши “Золоту Зірку” за особисту мужність. Йому лише 23.
Слава Україні!
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти