Литовский борщ с ушками с сушеными грибами – варится на говяжьих или свиных костях

Борщ с ушками готовят не только у нас, а и, как выяснилось, в Литве тоже. Если пока не готовили борщ по-бахмачски, то попробуйте обязательно, но для него ушки не нужны.
Для многих литовский борщ – это прежде всего холодное первое блюдо, но этот подается горячим.
Литовский борщ с сушеными грибами / Фото: instagram.com/tanya281085/
Начинка для ушек состоит из гречневой каши, сушеных грибов и отварного яйца. Тесто сделайте по своему проверенному рецепту для вареников.
Литовский борщ с ушками
Литовский борщ с сушеными грибами / Фото: instagram.com/tanya281085/
Ингредиенты:
- 500 г говяжьих костей;
- 2 луковицы;
- 1 маленькая свекла;
- корень петрушки;
- 4 ст. л. сметаны (для подачи);
- соль, перец, лимонная кислота, сахар;
- укроп, петрушка.
Для ушек:
- 1 стакан муки;
- 40 г гречки;
- 1 луковица;
- 20 г сушеных грибов;
- 2 яйца;
- соль, перец;
- 50 мл воды.
Обо всех особенностях борща по-флотски и его рецепт читайте здесь.
Как приготовить:
- Грибы залить холодной водой, отварить в этой же воде. Отвар сохранить.
- Часть грибов мелко нарезать, добавить сваренное вкрутую яйцо, мелко нарезанный пассерованный лук, отварную гречку, зелень, соль и перец. Перемешать.
- Добавить сырое яйцо, перемешать – фарш для ушек готов.
- Для ушек замесить тесто, как для вареников, тонко раскатать, нарезать на квадраты и сделать ушки с грибным фаршем.
- Приготовить костный бульон и соединить с процеженным грибным отваром. Довести до кипения.
- Добавить пассерованные морковь, корень петрушки и лук. Немного проварить.
- Добавить пассерованную свеклу, довести до кипения. Опустить ушки и готовить несколько минут.
- Довести до вкуса солью, перцем, сахаром, лимонной кислотой.
- Добавить нарезанные грибы, готовить минуту.
- Подавать со сметаной и зеленью.