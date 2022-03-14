Литовский борщ с ушками с сушеными грибами – варится на говяжьих или свиных костях

Борщ с ушками готовят не только у нас, а и, как выяснилось, в Литве тоже. Если пока не готовили борщ по-бахмачски, то попробуйте обязательно, но для него ушки не нужны.

Для многих литовский борщ – это прежде всего холодное первое блюдо, но этот подается горячим.

Литовский борщ с сушеными грибами / Фото: instagram.com/tanya281085/

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Начинка для ушек состоит из гречневой каши, сушеных грибов и отварного яйца. Тесто сделайте по своему проверенному рецепту для вареников.

Литовский борщ с ушками

Литовский борщ с сушеными грибами / Фото: instagram.com/tanya281085/

Ингредиенты:

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500 г говяжьих костей;

2 луковицы;

1 маленькая свекла;

корень петрушки;

4 ст. л. сметаны (для подачи);

соль, перец, лимонная кислота, сахар;

укроп, петрушка.

Для ушек:

1 стакан муки;

40 г гречки;

1 луковица;

20 г сушеных грибов;

2 яйца;

соль, перец;

50 мл воды.

Обо всех особенностях борща по-флотски и его рецепт читайте здесь.

Как приготовить:

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