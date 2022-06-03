Ікра з оселедця та моркви – смачний і дуже недорогий рецепт

Почнемо з того, що оселедець тепер – порівняно дешева риба. А от приготувати з ним можна дуже красиві та навіть святкові закуски. Спробуйте зробити оселедець по-ужгородськи, не пошкодуєте точно.

Смачною виходить і псевдоікра з приємним вершковим смаком, який забезпечать масло та плавлений сир. До речі, масло має бути з холодильника, не кімнатної температури.

Рецепт ікри з оселедця

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На каналі Кухня Evelin використовують відварену моркву. Але щоб вона справді хрумтіла, пропонуємо нарізати її тонкими смужками та бланшувати близько двох хвилин.

Звісно, в блендер її потрібно додавати наприкінці й сильно не подрібнювати.

Ікра з оселедця та моркви

Ікра з оселедця та моркви

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Інгредієнти:

по 2 шт. філе оселедця, плавлений сир, морква;

80 г вершкового масла.

Як приготувати:

У філе прибрати кістки, моркву відварити або бланшувати. Нарізати. Нарізати сир і холодну олію, перебити в блендері разом із оселедцем. Додати моркву та ще раз перебити, щоб морква була крупнішою, ніж решта інгредієнтів.

До якого стану потрібно пробити ікру в блендері, дивіться у відео.

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Як в Естонії готують салат "Росольє", для нього теж потрібний оселедець, дізнаєтесь тут.