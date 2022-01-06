Оселедець по-ужгородськи – чудова пісна закуска до свят

Навіть не просто закуска, а певною мірю салат. Потрібні яблука, волоські горіхи, трохи гірчиці та меду. З цього всього вийде чудовий соус, який і прикрашатиме оселедець по-ужгородськи

Оселедець по-ужгородськи / Фото: foodman.club

Наш улюблений оселедець. Куди без нього, тим паче у свята. На Святвечір риба дозволяється, тому можна сміливо готувати цю чудову закуску.

Ми розповідали, як приготувати паштет зі скумбрії, але в ньому є яйця. Тим, хто суворо поститься, не підходить.

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А от для оселедця по-ужгородськи знадобляться яблука, цибуля, мед та гірчиця. Це все потрібно з'єднати, перетворити на соус і подавати з оселедцем.

Рецепт взято у ресурсу Liveinternet.ru.

Оселедець по-ужгородськи

Інгредієнти:

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Оселедець слабосолоний – 1 шт.

Яблуко кисло-солодке – 1 шт.

Волоські горіхи – 50 г

Цибуля – 1 шт.

Лимонний сік – 3 ст. л.

Олія соняшникова – 4 ст. л.

Мед, гірчиця негостра – по 1 ч. л.

Кмин – щіпка

Як приготувати: